日大塚家具連年虧損　擬接受日中企業聯盟50億日元投資

▲大塚家具。（圖／翻攝大塚家具官網）

財經中心／綜合報導

日本老牌家具企業大塚家具公司13日傳出因為業績不佳，該公司擬與日中企業聯盟展開資本合作，大塚家具可望獲得30～50億日元規模的資本，強化該公司財務基礎，據傳已進入最終協調階段。

據《共同網》報導，面對業績持續下滑的困境，大塚家具13日傳出擬與日中企業聯盟展開資本合作，大塚家具可望因此獲得30～50億日元規模的資本，強化該公司財務基礎，據傳已進入最終協調階段。此外，該公司也希望能展開異業合作，藉此重振日本國內銷售，例如與家電賣場龍頭企業山田電機正在進行業務合作談判。

大塚家具希望能透過與山田電機的業務合作，結合兩間公司的強項，創造雙贏。報導分析，山田電機之所以會想和大塚家具合作，主要是希望能獲得大塚家具營業員工及提案的經驗要領。雖然大塚家具積極找尋出路，但據了解，該公司目前仍在進行店鋪及員工的裁撤。

13日收盤時，大塚家具市值約為94億日元，雖有意接受日中企業聯盟的資金援助，但大塚家具仍有意要保住經營權，因此大塚家具與日中企業聯盟在正進行相關的最終談判，若是達成協議，預計社長仍是由大塚久美子留任。

大塚家具社長大塚久美子為該公司創辦人的女兒，但該公司在經營上卻陷入僵局。14日大塚家具預計將會公布2018財年財報，外界也相當關心該公司能否提出經營重建的措施。但報導預估，大塚家具2018財年淨利潤預計會連續三年呈現虧損。