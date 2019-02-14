蘋果工作未必好　「黑站」一窺外包員工差別待遇

▲蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果（Apple）身為全球科技巨擘，若是能進入這間公司工作，相信是許多人的夢想，社會地位可能也會相對提高。但近日就有外媒指出，這樣的光環並不適用蘋果的「外包員工」，報導揭露了蘋果總部Apple Park旁的建築物，讓外界能了解到蘋果外包公司員工所面臨的困境。

科技網站《appleinsider》引述彭博社資料報導，這間位於了蘋果總部Apple Park旁的建築物被稱為「黑站」（black site），目前主要是提供負責蘋果地圖業務的外包員工使用，這些員工是由Apex Systems公司進行聘用與管理。與旁邊設備完善的Apple Park相比，這棟建築物擁有的設施就相對簡陋，甚至傳出根本未安排人力進行留守。

據了解，目前約有250名左右的外包員工會使用這個建築物，他們的合約期間約為12至15個月，其中一位負責人就表示，「我們非常明白，我們隨時有被解雇的可能。」。這裡的安全管制也做得相當嚴格，這些外包員工被要求下班後若要叫車回家，必須要去幾個街區之外才能叫車。此外，Apex Systems也被指控在健康保險費和就業條款進行變動，像是保費過高以及有薪病假時數遭到刪減等。

《appleinsider》指出，根據該網站所獲得的消息，美國德州的一個蘋果地圖辦公室，也面臨與「黑站」（black site）裡員工一樣的狀況。這些員工多半是抱持著將這裡當作跳板，有朝一日能夠以「正職員工」身分進入蘋果工作，但事實上，有消息指出，由於近期蘋果公司獲利受到嚴重衝擊，這種機會變得微乎其微。