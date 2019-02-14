智慧語音助理使用數將暴增　研究：2023年將突破80億

▲智慧語音助理將愈來愈普及，圖為智慧音箱Google Home。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

近年來智慧語音助理愈來愈普及，相關應用也愈來愈廣泛，據英國研究機構Juniper Research指出，智慧語音助理的使用數到了2023年有望衝上80億。

目前全球知名的智慧語音助理有Google Assistant、蘋果Siri、亞馬遜Alexa等，除了智慧型手機外，智慧語音助理已經逐步登上智慧家電、汽車等產品上。據英國研究機構Juniper Research所公布的報告，去年智慧語音助理的使用數為25億，2023年有望能達到80億。

報告也分析，Google Assistant、蘋果Siri靠著智慧型手機的發展，成為發展最迅速的平台，報告估計，未來五年增長最快的語音助理類別將分別是智慧電視、智慧音箱和可穿戴是裝備，複合年增長率預期分別是121.3％、41.3％和40.2％。其中亞馬遜的Alexa已確立了在相關智慧家電領域的領導地位，未來中國大陸企業的智慧型語音助理也將進軍國際市場，競爭將進入白熱化。

除了智慧語音助理的使用數到了2023將有大幅成長外，報告也認為，2023年時，語音商務（voice commerce）的年收入將超過800億美元，包括數位銷售在內。Juniper Research研究員James Moar表示，智慧語音助理將透過智慧電視來創造真正的跨平台體驗，這是智慧音箱所無法提供的。