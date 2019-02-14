上市櫃人氣增溫成交量近1,900億　分析師：元宵節前可望持續向上



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

台股昨（13）日早盤受到美股大漲、美中貿易談判樂觀激勵，一度攻高至1,0140點的高點，但午盤後隨著因台積電（2330）、大立光（3008）等權值股休兵，漲多拉回拖累下，終場小跌7.16點，以10,090.58點作收，但櫃買市場表現卻強強滾，法人認為，台股現在聚集了人氣與買氣，昨日成交量能表現逼近1,900億元，多頭氣勢可望延續到元宵節。

台股集中市場加權指數來到萬點之上持續攻高，但面臨半年線、前波跳空缺口等重大賣壓糾結區，昨日受到蘋概權值股休息影響，指數翻黑，但漲多逢壓屬於正常整理範圍，只要美股續漲，台股有望攻高。

受到環球晶（6488）、中美晶（5483）、穩懋（3105）等權值股大漲，力挺櫃買指數昨日開高後一路穩步攻堅，盤中一度突破140點，最終收在134.61點，上漲0.98%。

法人認為，以上市櫃昨日成交量能表現，合計將有1,862.7億元以上，逼近1,900億元的水準，將是去年12月4日來，即近二個半月來最大量，顯示市場人氣增溫、買氣回流，有助台股後續持續向上攻高。

另外再加上加權指數已經連三天站穩萬點之上，目前伴隨美股多頭氣盛，亞股今天也是一片紅通通，尤其陸股大漲，法人看好下周元宵節前，台股仍可持續向上攻堅。