券商搶發ETN4月底上線　證交所辦說明會介紹交易制度



▲多檔指數投資證券（ETN）將於今年第二季掛牌上市。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

資本市場新生力軍要來了！多檔指數投資證券（ETN）將於今年第二季（約4月底）掛牌上市，為使商品於集中交易市場交易順利，台灣證交所訂於2月15日、2月19日、2月21日及2月26日四日，分別於台北、台中及高雄針對受託證券商舉辦四場商品宣導說明會，介紹ETN商品特性、交易制度、申購賣回機制及電腦規格。

ETN為具有到期日的「其他有價證券」，追蹤標的指數表現，在集中交易市場交易，ETN發行人承諾在ETN到期之後支付投資人在持有期間內與所追蹤指數完全相同的報酬，當然須扣除固定的投資手續費用。

證交所提醒，ETN本身並非共同基金，並不實際持有指數成分資產，而是以「發行人信用」為擔保，提供投資人等同於其追蹤指數的報酬收益，因此，ETN最大風險來自於發行人的信用風險。

在交易制度方面，ETN現行不開放現股當沖、信用交易、借券、零股交易等，也不得做為權證標的及擔保品。ETN具備初級市場的申購、賣回機制，發行人得自行決定ETN得否申購，相關手續費用及拒絕條件等，視發行人發行計劃及公開說明書的訂定。因此，證交所建議投資人在買賣前須詳閱前開文件，確實瞭解商品特性、相關風險及費用。

目前已有多家證券商有發行ETN意願，目前已經有凱基證券、永豐金證券、富邦證券、群益金鼎證券等都早在去年底跟今年元月陸續向證交所申請ETN標的指數資格認可，可望提供投資人往後更多元化的投資選擇。