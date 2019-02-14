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傻眼！ATM提款出來千元鈔只剩1/4張　國泰：吐鈔軌道上有異物

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▲▼網友去ATM提款，出來的千元鈔竟只剩1/4張。（圖／網友授權提供）

▲網友去ATM提款，出來的千元鈔竟只剩1/4張。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

記者戴瑞瑤／台北報導

一名網友昨天(13日)在臉書社團「爆怨公社」上爆料，指他在西門捷運站的國泰世華銀行ATM領2000元，沒想到出來的千元鈔竟然只剩下1/4，網友當場傻眼。國泰世華銀行今天(14日)向《ETtoday新聞雲》表示，是因為ATM的吐鈔軌道上有異物，已經聯繫客戶完成後續換鈔事宜，「造成客戶不便，國泰世華銀行深感抱歉。」

一名網友在臉書「爆怨公社」指出，他在捷運西門站往紅樓方向出口最右邊的ATM提2000元，選擇換10張百元鈔跟1張千元鈔，沒想到一疊百元鈔出來中間飄出一張只剩1/4的千元鈔，算了算吐出來的鈔票，當場發現不對勁想要通報，拿起ATM旁的電話筒卻沒有聲音。

後來，網友立刻改用別的話筒向銀行通報，銀行總算回應，說隔天會請保全跟該名網友約時間換鈔。到了換鈔當天，保全看到網友手上剩1/4的鈔票也傻住，然後跟網友說：「不能換欸！不好意思。」網友理智線當場斷掉，後來保全打電話回公司卻回應：「沒有這個事件的紀錄。」最後，經過一連串溝通，國泰世華銀行總算換鈔給該名網友。

該事件在「爆怨公社」傳開，也有網友表示他曾用國泰ATM發生吃提款卡的狀況。

《ETtoday新聞雲》記者求證國泰世華銀行，國泰證實確有此事。國泰世華銀行表示，因國泰世華銀行位於南港線西門捷運站其中一部ATM的吐鈔軌道上有異物，導致鈔票出鈔時產生破損。國泰世華銀行在接獲客戶反映後隨即依照破損鈔處理的標準作業流程，並於客戶要求的時段聯繫客戶完成後續換鈔事宜，「造成客戶不便，國泰世華銀行深感抱歉。」

▼國泰世華銀行表示，在接獲客戶反映後就立刻換鈔給客戶，狀況已排除。（圖／記者黃克翔攝）

金融、銀行、國泰世華銀行（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
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關鍵字：ATM,提款,提錢,鈔票

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