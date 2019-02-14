「人生很短，夢想很重要」　他「無氧」征服高峰成全台第一人

圖文／今周刊

8848公尺的聖母峰在內，全球共有14座海拔逾八千公尺的高峰，目前以不攜帶氧氣瓶方式（無氧攀登）征服所有高峰的，全世界僅有二十人，現年36歲的呂忠翰，正是距離這項紀錄最近的台灣人。

不願受制式教育束縛

就讀實驗中學，重新找到快樂

登山教育是全人中學的年度傳統。他十五歲時，登上海拔三二○一公尺的雪山東峰，是人生第一次登頂，「當時想到一個點子，決定把鞋子脫掉，希望登頂是用自己的腳，踏實踩每一步的感覺，這是我與那座山的對話方式。」

高中畢業前，呂忠翰原本夢想與老師、學弟去爬北美第一高峰，但當時環境和家人不支持；畢業後，當木工的他邊存錢、邊在台灣爬山，存了十二年決定辭職，在一二年和朋友、學弟一起去爬北美第一高峰，「高中的夢想，累積十二年再去做，都還來得及。」

首次國外登山，果然眼界大開。他回憶，當時天氣不好，上百人在一個大營地等待，等了一、兩周，天氣還是不佳，只見外國人都沒抱怨，反而在玩、搞笑、煮飯、聊天，「沒上去沒關係，反正登山就是這樣（隨遇而安）。不是說我來，花了這麼多錢，一定要登頂。」

追求突破自我的極限

仰望星空美好，思考人生意義

同年，他回台剛好遇上台灣知名戶外運動品牌歐都納「全球十四座八千米巨峰攀登計畫」徵選成員，最終他以第一名成績獲選，開啟了他每年至少無氧挑戰一座八千公尺高峰的夢想之路。即使呂忠翰一六年已和歐都納結束合作，仍沒有放棄夢想。

「每年登山只是一個想法，但當你想要夢想的時候，愈去追它，愈會有人幫你！」黝黑、身型壯碩的呂忠翰，說起夢想，笑得像個大孩子。

但其實攀登八千公尺的高峰，可說與危險共舞。不只有雪崩、落石和裂隙等地形風險，還要用攀登繩、岩釘、雪樁、冰栓等專業工具，才能度過陡峭冰岩或高度急升的硬雪坡等技術路線；再加上高海拔無氧攀登，氧氣只有平地的三分之一到四分之一，走一步，幾乎是一般人快跑一百公尺、停下來休息的喘氣狀態，對體能也是一大考驗。

為何要挑戰無氧攀登？「有氧對我來說，不是一個極限。」他認為，靠氧氣，有時會讓人忘記判斷自己真正的身心狀態，「面對大自然，無氧對我來說比較純粹，也是可以知道自己在哪裡的一個方式。我現在的極限，就是怎麼讓自己保持一個冷靜的狀態，去突破自己體能與想法的極限。」山不迷人，人自迷，他藉每次登高峰不斷挑戰極限，也更認識自己。

「你在雪地露宿會有些不舒服，但也有些看著星空的美好，你會知道如果想辦法過去，感覺會很好。」所以，當他遇到困難的情境時，會有勇氣想試試看，會知道自己有勇氣度過，這勇氣是以前一直突破一些事情慢慢累積而來，「我學到最多的，其實是怎麼面對我自己、面對大自然。它很大，大到我只能看到我自己，面對困境，其實都是自己的局限，我要怎麼從這個局限裡，找一個勇氣去度過。」

「面對死亡，其實我平常心看待，本來這天總是會來。」呂忠翰不諱言，冒險就是如此，每個人必須承擔這個風險、享受這個孤獨感，「你知道人總是會走，他在他的夢想上離開了，只能祝福他，在內心裡幫他留一個位置。」

呂忠翰相信，「人生很短，夢想很重要，只要願意往前動，慢慢累積，總有一天可以達到！」（閱讀更多…）

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