靠「蛋黃派」造就千億身價　達利董事長精闢經商眼光成就零食王國

▲ 達利食品集團董事長許世輝。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

大陸食品界除了旺旺、統一等企業各據一方之外，還有一間橫跨零食、飲料的成功企業，即是以「蛋黃派」聞名的達利食品。它的創辦人許世輝，靠著精闢的品牌推銷與擴展之道，將達力推上了行業前端。

綜合陸媒報導，許世輝1958年出生於福建，22歲就開始進入食品行業工作，他對一切充滿好奇心、學習能力非常強，並很快就掌握了做餅乾的技巧，累積相當豐富的經驗。

在1980~1990年代，福建泉州有許多家庭手作坊開始生產零食，並取得了很好的回響，許世輝也趁此抓住機會，在1989年決定開創自己的事業。

許世輝創立了達利的前身—惠安美利食品廠，他從這家破舊的小作坊開啟了創業之路。當時的泉州有很多食品小廠，競爭非常激烈，但他因為擅於汲取前人經驗，並且能夠想出具有建設性的經營策略和管理方法，於是在眾多競爭者中脫穎而出。

當時市面上大多都是散裝食品，許世輝就推出一款具有獨立包裝的美利牌餅乾，無論價格、口感都在市場上佔有優勢，深受消費者青睞，他也藉此大賺一筆，之後美利食品經歷幾次股權改革，開始從集體私有轉化為私營企業，他也將公司名稱更改為達利。

到了21世紀，原本風靡的傳統食品像是糖果、罐頭、蜜餞等都不再流行，市場需求漸少，取而代之的是一些休閒小食品；許世輝敏銳察覺到市場趨勢正在轉變，於是開始尋找新的發展機會，希望在食品業寒冬中找到出路與產品定位。

▲ 達利園推出的蛋黃派獲得大成功。（圖／翻攝自百度百科）

當時，一種名為好麗友的鬆軟蛋糕一時之間變得很受歡迎，對很多食品企業造成威脅，許世輝也跟上這股潮流，研發出達利蛋黃派，每袋的數量要比好麗友多幾個，品質絲毫不遜色，而且定出極為親民的價格，幾乎是好麗友的三分之一，讓收入不是很高的普通大眾也能吃的起。

如此一來，人們便更傾向於選擇達利蛋黃派，使得達利成功打入市場，產品銷售通路遍及各地，知名度也越來越高，他又繼續推出可比可薯片、好吃點餅乾等食品。

在蛋黃派以及其他產品線取得成功之後，許世輝也不止步於此，他將所賺營利全部投入在擴大企業規模，積極引進高端生產設備、採用先進的生產方式，研發出一種不用添加防腐劑就能讓糕點保存一年的技術，藉此走到食品業的前端。

與此同時，飲料市場則是發生了加多寶和王老吉的涼茶霸主爭奪戰，他又從中發現商機，大舉進軍飲料領域。推出和其正瓶裝涼茶，銷量連續多年持續上漲，藉獨特配方及新穎包裝在涼茶市場中分得一杯羹，之後又開發出能量飲料樂虎想取代紅牛，也深獲消費者歡迎。

▲ 正其和涼茶在王老吉和加多寶鬥爭時橫空出世。（圖／翻攝自百度圖片）

接著許世輝在各地建立子公司，推出30多個品項的飲料，透過每種產品的差異化優勢打破同質化競爭的僵局，並創立自家原料生產基地、培養專業性人才，甚至推行高效率的物流體系擴展強大的銷售網絡，經銷商也在不斷發展壯大。

從2002年開始，許世輝就帶領達利食品實施多品牌戰略，以不同品牌定位於不同產業，讓每一個品牌都體現出鮮明的個性，滿足不同類型的消費需求。

此外，他還在明星代言選擇上下足功夫，涼茶的代言人選擇形象沉穩大氣的陳道明；「好吃點杏仁餅乾」選擇當時還是走古靈精怪路線的「小燕子」趙薇；「達利園優先乳」選擇知性優雅的高圓圓，緊緊抓住消費者的心，透過精準廣告投放定位，令達利的產品在第一時間脫穎而出。

▲當時好吃點的代言人是趙薇。（圖／翻攝自百度百科）

2014年，正逢旺旺市值大幅蒸發、康師傅泡麵業務低迷不振，統一企業也被籠罩在問題食品下架陰影的當下，唯獨達利食品仍舊維持增長，穩步前進。

2015年，許世輝帶領達利在香港聯交所掛牌上市，加入資本市場後，他身價暴漲登上富豪榜，以650億人民幣（約2964億台幣）身價位居《胡潤百富榜》第26位。在食品界滾打多年的他，不僅能對市場做出清晰、正確的分析，並能從危機中找到機會，使達利每一階段都能順利進入全新發展方向，帶領達利成為大陸食品產業的標杆企業。