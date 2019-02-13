經部下月開電價審議委員會　研擬夏季電價提前5月實施

▲經濟部下月將開電價審議委員會，將討論4月起的新電價及5月開始的夏月電價提前實施評估。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部即將在下個月中召開今年度第一次的「電價審議委員會」，將討論4月起新電價，現在台電正在盤點相關發電成本及營運費用，據傳3月初就會提交到經濟部交由委員會審議，另外今年夏季電價也可能提前到五月份實施。

去年經濟部在9月中電價審議委員會中決定，讓去年10月開始的電價維持與4月份相同，希望靠平抑電價來穩定物價，當時傳出是為了選舉才讓電價凍漲，不過經濟部強調跟選舉無關。

不過因去年年中開始國際燃料價格持續上揚，雖然到年底價格有略微下跌，不過整體價格還是比去年四月份高出許多，且去年四月開始電價漲幅就已經漲到3%的天花板上限，距離國際能源價格還有一段差距需要反應，當時就留待今年來一併調整。

值得注意的是，去年電價審議委員會後，經濟部就拋出讓「夏月電價」提前，從往年的實施的六月到十月，今年可能會改為五月份就實施，希望反應五月底有一波用電尖峰的狀況，而整體評估一樣留待3月召開的電價審議委員會一併討論。

▼經濟部下月將開電價審議委員會，將討論4月起的新電價及5月開始的夏月電價提前實施評估。（圖／資料照）