邑錡1月營收創近18個月新高　Brinno新品亮相IBS 2019盛會

▲邑錡董事長陳世哲。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

邑錡（7402）今天（13日）公布2019年1月合併營收達5,902萬元，受惠創新ODM與自有品牌雙業務出貨暢旺，不僅較上月營收成長12.77％，更較去年同期的3,278萬元大幅成長80.1％，成功繳出近18個月單月營收新高的亮麗成績。

邑錡1月營收繳出亮眼成績，主要受惠於Vernier等企業客戶保持各自利基市場領先地位，持續增加ODM訂單，帶動良好出貨表現，1月創新ODM業務銷售額較去年同期成長超過75%，而且自有品牌OBM業務也受益去年底新款產品的陸續推出，加速產品汰舊換新需求，銷售額較去年同期大幅成長高達九成以上。

邑錡表示，目前除了聚焦建築工業應用領域外，積極推廣縮時攝影技術的多元應用，包括交通分析、藝術創意等領域，並在台北總部成立「Brinno創意工作室」，透過與創意工作者合作，以Brinno最新款的縮時攝影設備，完整記錄創作全歷程，展現縮時提升創意作品價值的全新體驗，同時投入行銷資源，強化社群口碑傳播，提升Brinno品牌知名度。

同時，邑錡持續深化建築工業市場縮時攝影銷售需求，同時看好全球智慧家庭市場規模持續擴大，創造Brinno電子貓眼良好銷售環境，規畫在2月19日至2月21日參加2019拉斯維加斯國際建築展(IBS)，不僅為全美最具規模及影響力的建築業年度盛會，匯聚全球超過20個國家，近4,000家參展商，預計超過80,000名專業參觀者與會，共同尋求商機及洽談合作。

▲左起為邑錡智慧防盜貓眼相機、强棒組合包「三合一工程記錄專用套組」。（圖／記者姚惠茹攝）

邑錡預告，即將在展會中推出新款建築應用領域的强棒組合包「三合一工程記錄專用套組」(Trio Bundle Pack – BCC2000)，內含新款縮時攝影機「賦能」(Brinno EMPOWER)、「長效續航電能盒」，以及自行研發獲專利的萬能工程用夾具。

此外，邑錡也將展示甫于全球知名眾籌平台Indiegogo打開知名度的智慧防盜貓眼相機 – 「雙瑩」(Brinno DUO)，期待創造新一波銷售表現，提升Brinno品牌市占率，站穩全球縮時攝影產業技術領導地位。

展望2019年第一季，邑錡維持審慎樂觀看法，除了看好創新ODM業務的美系新、舊客戶在2019年ODM訂單穩健增長，充分展現其億元級客戶的雄厚實力，同時，邑錡持續挖掘更多創新ODM客戶，優化客户結構，鎖定高附加價值利基市場的領導品牌商B2B商業合作模式，深化既有客戶訂單金額的放大，或開發新客戶潛在訂單等機會。

另一方面，邑錡將全力擴大Brinno品牌全球市占率，新款縮時攝影產品有望隨著國際參展、全球行銷推廣等帶動良好銷售表現，有信心於第一季不畏適逢農曆新年期間與工作天數少等影響，繳出淡季不淡的亮麗成績單。