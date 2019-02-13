崇越電1月營收年減16％　 今年將持續開發利基產品

▲受中美貿易戰影響，崇越電1月合併營收6.56億元。（圖／崇越電官網）

記者姚惠茹／台北報導

崇越電（3388）今天（13日）公告1月合併營收6.56億元，年減16％，崇越電表示，中美貿易戰發展仍存在變數，客戶自去年下半年即持觀望態度故下單轉趨保守，受市場需求減緩與報價回檔雙重因素，故1月份營收較去年同期減少。

崇越電短期內雖然中美貿易戰的影響難免，但是公司仍持續開發產品的新應用，致力拓展車用、醫療、化妝品三大高利基市場，以提升新產品的營收占比。

崇越電表示，在資訊3C產品開發的新產品在去年下半年已相繼成功導入國際大廠之供應鏈，例如遊戲機、智慧型手機、穿戴式裝置零件、顯示卡及伺服器的散熱材料、抗靜電導電高分子等相關材料，對營收貢獻也開始提升，今年新產品的營收占比可望持續拉高。

崇越電進一步指出，公司仍不斷開發新應用，包括電動車散熱材料、薄型化觸控材料、無線充電保護殼、化妝品防曬或彩妝原料等等，可望成為新的成長動能，推升今年營運向上增長。

▲崇越電3月9日與自閉症基金會共同舉辦「愛在星光燦爛公益音樂會」。（圖／翻攝崇越電官網）

此外，為善盡企業社會責任，崇越電也積極投入人力物力資源參與各項公益活動，並預計在3月9日與自閉症基金會共同舉辦「愛在星光燦爛公益音樂會」，期待社會各界透過音樂會關心自閉症患者，公司未來仍將持續關注弱勢及環保相關公益議題，以實際行動回饋社會。