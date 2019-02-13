行庫會議　財長3項指示：便民、加薪和關注大陸風險

▲財政部舉行公股例行會議，財政部長蘇建榮下三指導棋。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(13)日邀集公股銀行董總進行例會，據悉，財政部長蘇建榮有三項指示，其中要公股銀行注意，落實洗錢防制時，必須要便民；善待員工、注意員工升遷；以及注意中國大陸曝險等是為外界關注。

財政部的公股董事長、總經理進行例會，根據了解，分別由第一金投信、華南永昌證券針對指數投資證券（ETN）以及國際基金的現況與發展策略進行報告。不過值得關注的是，蘇建榮在會議中有三項指示值得關注，其一就是數位科技發展非常快速，但依些相關的細節必須要注意，像是落實洗錢防治，要落實分級處理不要影響到客戶便利性以及發展。

公股銀行透露，現在要求民眾更新資料，尤其是5項資料包含工作狀況、公司名稱、職業、職稱以及收入狀況，是民眾缺漏較多的基本資料，但是現在銀行已經將更新資料期限延至今年底，足以讓民眾有時間與往來銀行進行資料更新。

為了鼓勵民眾更新資料，公股銀行也是花招百出，像是台銀就祭出抽銀幣的活動、兆豐銀則曾經提出抽演唱會的門票，合庫則預計在年底之前，要抽旗下球隊球星的簽名球。銀行業者透露，現在對於客戶的分級方式，分為已經兩年未往來的客戶(一般稱為靜止戶)，如果靜止戶若沒有啟動任何交易的話，就不會要求更新資料；另外近期來有往來的客戶如果沒更新資料，一般生活費的支付像是水電、瓦斯費的轉帳，是不會受到影響；但是如果是要匯款到境外，銀行就會勸誡客戶應補齊更新的資料。

其次，蘇建榮關心公股銀員工加薪的問題，尤其台銀、土銀、輸出入銀行的薪水要齊一化後，也突顯出公股銀行薪水與升遷的問題。受惠於公股銀行去年獲利還不錯，所以許多公股銀行的分紅還不錯，像是兆豐銀員工薪水外，可以多領8個月；一銀則也有6個月的水準。而實際加薪則多數採取自然升等、加薪的方式。

▲財長也關注員工的薪水和升遷問題。（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

對於今年的景氣，金融波動劇烈，在中國大陸經營注意曝險問題。根據金管會資料顯示，去年第3季止，公股銀行對大陸曝險占淨值大約是三成到五成之間，比起銀行銀行平均54%水準來說，略低。此外，蘇建榮也提醒行庫，資安也要注意，若有些行庫核心設備太老舊，要適度更換。

▼公股銀行大陸曝險情形。（製表／記者吳靜君攝）

