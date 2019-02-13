抗旱新武器　水利署啟用再生水廠旱季防缺水



▲水利署推動再生水計畫，希望在2031年達到每日供水132萬噸的目標。（圖／水利署提供）

記者馮建棨／台北報導

台灣每年在颱風季來臨前，常常會面臨缺水危機，水利署因此推動再生水政策，希望在2031年達到每日供水132萬噸的目標，另外還可帶動相關產業發展，潛在商機超過新台幣千億元。

根據統計，近年來台灣面臨缺水狀況持續嚴重，甚至出現近70年的大旱，逼著相關單位啟動節水、人工增雨的措施來度過旱季，民間面對缺水問題，許多科技廠啟用再生水技術，讓水資源在廠內循環，減少仰賴外在用水的比重。

水利署說，因應每年枯水期可能造成的供水風險，水利署推動再生水計畫，去年供水量已經達到57.1萬噸，在枯水期已經有相當成效，因此計畫在2031年要達到每日供水132萬噸的目標。

水利署指出，把廢水製成再生水，會帶動相關產業供應鏈發展，包含薄膜、濾材、管材、藥品、泵浦、智慧監測、模組設備、水務整合應用及營建相關行業，政府持續推動中的公共污水廠放流水再生利用，未來開發量將達每日74萬噸，預期可促使國內再生水產業蓬勃發展，潛在商機超過千億元。

水利署表示，為因應氣候變遷挑戰並發展循環經濟，政府正推動公共污水廠放流水再生利用，在臺中、臺南及高雄等地區已經完成7座大型再生水廠示範工程，其中國內首座萬噸級再生水廠-高雄鳳山去年8月完工，累計已經供應臨海工業區再生水量約392萬噸，降低工業區對單一自來水水源的依賴，估算可降低缺水風險約5.5億元，對於穩定臨海工業區用水已奏效，並有效減緩高雄地區產業用水的風險。

▼水利署推動再生水計畫，希望在2031年達到每日供水132萬噸的目標。（圖／水利署提供）