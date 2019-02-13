中小型股活跳跳　櫃買漲勢強過集中市場



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

今（13）日集中市場加權指數震盪小跌7.16點收盤，但反觀櫃買指數卻連四紅，且成交量不斷增加，今日更衝到516億元，漲勢1.0%，強過集中市場的下跌0.1%。法人指出，美股漲多於跌，加上外資歸隊，金豬年台股開紅盤以來，外資已連三日買超櫃買市場達118億元，內資也勇於進場，之前跌深、籌碼乾淨的櫃買指數反而更具反彈力道；但集中市場漲多逢壓屬於正常整理。

台股分析師認為，櫃買指數之前比加權指數跌得更深，加上籌碼較為乾淨，所以現在反彈幅度更劇烈。此外，年初夢想行情持續發酵，櫃買指數受到中小型股加持活跳跳。

雖台股加權指數今日開高震盪走低，終場下跌7.16點，收在10,090.58點，跌幅0.07%，成交值1383.23億元，類股漲跌互見；但分析師指出，加權指數遇壓屬正常盤整狀況，投資人不用擔心，因國際利空因素目前暫時排除，加上美股上漲，亞股持續走高，台股一掃先前悲觀氣氛。

台股的融資餘額開始回升，散戶人氣逐漸回籠，今日權值股休兵，讓受資金追捧的中小型股率先表態，投資人可以留意具業績成長題材及跌深反彈行情的個股，可望引領盤勢上攻，在第一季仍有表現空間；而貿易談判的進度，仍將牽動台股是否能突破上方壓力。