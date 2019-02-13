踢到檢疫犬該該叫！「護國神犬」心理受創龜縮…獸醫：暫時無法工作了

記者鄒鎮宇／採訪報導

高雄國際機場的陳姓移民官日前腳踹檢疫犬Jenna的是被揭露後，引起網友怒火，他也立即出面道歉，稱自己有陰影，才會出腳「將狗移開」。對此，高雄市獸醫師公會理事長高振庸查看後表示，Jenna變得神經質、膽小，已經影響工作表現，將休息7至9天後才能確定能否再進行工作。

有一名在小港機場防疫局擔任檢疫犬領犬員的網友PO文表示，「過年期間，大家都是在機場辛苦執勤準備下班，只因為狗靠近，你說怕被咬，就出腳踹工作犬，狗狗嚇到還因此『該』了一聲...你可以不喜歡狗討厭狗，但你絕對不能欺負牠們。」最後該名網友更表示，對狗不友善已經不是第一次了」。

▲▼防疫犬正在去休息時，遭移民署人員踹了一腳。（圖／翻攝自臉書社團「有點毛毛的」、記者宋德威翻攝）



該文引起網友撻伐，而陳姓移民官13日也現身、鞠躬道歉說，他本身有陰影過，所以就會害怕，因為剛好經過公務門經過狹小，用腳把牠撥開，之前因為彼此都會規避遠一點、疏離遠一點，對於此錯誤行為感到很抱歉，並再次鞠躬道歉。

「踢到檢疫犬該該叫了！」高雄市獸醫師公會理事長高振庸接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，Jenna雖然沒有外傷，但牠本身就比較膽小，經過這件事後更是變得神經質、害怕又敏感，此外也影響到工作表現，預計將休息7至9天，進行複診後才能確定能否再上工。

此外，高雄市動保處秘書長說，「今天才收到消息，已派專員到現場做個了解，基本上還是要看一些相關的人證、物證才能做輕重判斷。初步看來狗狗沒有受傷，但有沒有內傷不清楚，需要做明確診斷並觀察2-3天，依《動物保護法》規定，任何人不得無故騷擾、虐待或傷害動物，若該隻防疫犬隻有受傷事實，可處踹狗的移民官1萬5千元至7萬5千元罰款，若狗無受傷，該處也會對移民官開出勸導單。」

▼陳姓移民官親自出面道歉。（圖／記者宋德威攝）

