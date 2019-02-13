開發加速器有成　投資SHOPLINE協助15萬名店開店

▲開發金的創新加速器已經扶植出成功案例。（圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

中華開發金控的創新加速器在2017年南港展覽館開幕至今，已經主辦177場超過7500人次參與活動，已經成為台灣新創業者創業平台。開發創新基金總經理郭大經表示，過去沒有「加速器」這個名詞，但開發金一直在做創業加速的工作。郭大經指出，因應當前因為網路發展而來的「新經濟」，其實就是產業的跨領域，所有產業都可以相互連結，因此開發創新加速器正積極透過建構平台，同時建構一個屬於新創業者的生態系。

郭大經以開發創新基金最新投資的全球智慧開店平台SHOPLINE為例，以國際化的團隊建立的電商架站服務自2013年創立至今，協助超過15萬個品牌店家成功網路開店，並於2018年協助店家接觸超過兩億人次，成為亞洲最大的網路開店平台。

SHOPLINE至今已協助知名品牌如AGATHADazzling、杜蕾斯Durex、古典玫瑰園、海邊走走、Lucy’s、毛起來、美珍香、Smith & Hsu、泰山、葡吉食品等線上開店，都台灣店家更占六成，2018年更幫助店家接觸超過2億人次的消費者。

在未來發展上，中華開發創新加速器可以協助SHOPLINE在新技術發展及產業資源整合上與其他新創業者合作，持續布局海外的各項需求。開發創新基金投資的四大領域：AI、物聯網、移動互聯網及次世代電商，看似為不同產業，其實在新經濟之下，環環相扣。而透過開發創新加速器依新創業者不同的需求而量身打造的各項課程，而不是標準化的創業入門課程，期待發揮「定向加速」的效果。