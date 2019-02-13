加速隧道內通訊建設　NCC讓設備免申請執照

▲ 台鐵和NCC積極改善隧道內通訊品質不良問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者林睿康／台北報導

為改善隧道內通訊品質不良的問題，台鐵與國家通訊傳播委員會（NCC）合作，正在隧道內裝設漏波電纜，未來乘客接電話、滑手機將不再卡卡。而NCC為加速電信業者建設，今天（13日）審查通過「電台免設置許可之項目」第一點修正草案，發言人翁柏宗表示，因為隧道內要裝設「光纖增波器」，依法必須先拿執照，為避免審照流程曠日廢時，加上「光纖增波器」位處封閉空間，不會影響電波秩序，因此修正此設備「免執照」，讓業者加緊建設。

台鐵為解決隧道內民眾手機收訊不良的問題，去年與NCC合作，要在隧道內裝設漏波電纜，其中北迴線率先施工。根據台鐵資料，北迴線蘇澳至花蓮長達79公里，沿線隧道多，使得民眾約有半數時間手機訊號處於不佳狀態，在隧道內甚至完全沒訊號，一旦有急事須要聯絡時，非常不方便。



資料指出，透過前瞻計畫，將在全台鐵路沿線裝設光纖，預計民國110年全台裝設完畢，達到通訊無死角的目標。從規畫方案來看，國內5大電信業者將進行改善隧道內通訊品質不良的問題，台鐵配合協助施工。首波將針對隧道最多的北迴線蘇澳新站至花蓮站路段，協調業者進入21座隧道，布建「漏波電纜」，完成後隧道內通訊品質將不受影響，經費由業者分攤。

NCC發言人翁柏宗13日表示，因為隧道內要裝設「光纖增波器」，依法必須先拿執照，為避免審照流程曠日廢時，加上「光纖增波器」位處封閉空間，不會影響電波秩序，因此委員會議審查通過「電台免設置許可之項目」第一點修正草案，讓此設備「免執照」，方便業者加緊建設。

除了解決旅客手機收訊問題，資料指出，台鐵維修人員也常因地形問題，無線電、電話常收訊不到，若嚴重可能造成傷亡事故，因此這項建設計畫完成後，將可保障維修人員的安全。