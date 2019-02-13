牧德去年大賺30.43元　董事會擬配息27元

▲牧德董事長汪光夏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

AOI光學檢測廠牧德（3563）今天（13日）召開法人說明會，宣布去年稅前淨利16.22億元，淨利歸屬於母公司業主12.96億元，每股稅後盈餘30.43元，等於獲利超過三個股本，董事會擬針對去年獲利配息27元，並將在5月29日召開股東會。

牧德董事會通過107年合併財務報表，營業收入31.11億元，營業毛利21.66億元，營業利益15.84億元，稅前淨利16.22億元，淨利歸屬於母公司業主12.96億元，基本每股稅後盈餘30.43元。

同時，董事會通過擬配發現金股利27元，牧德總經理陳復生表示，董事會等於把9成獲利都回饋給股東，並提出數據統計，過去四年配息的現金殖利率約為81.2%、7.14%、3%、6.63%，並強調牧德是一間具有前景的優質企業。

董事長汪光夏則提到，雖然中美貿易戰造成全球整體經濟萎縮，但是牧德今年的目標是要在既有的市場擴大市佔，從去年的30%~35%，擴大到今年的50%~60%，來應對整體市場的下滑，並持續朝向薄膜覆晶封裝（COF）、工業用智慧相機（Smart Camera）等領域結合五箭拓展業務，並提到牧德迎向2020年、2021年，正式成立「伯特利獨角獸孵育中心」，以AI相關企業為主，期盼成為牧德未來動能。

董事會決議分派現金股利每股27元，股東配發的現金股利總金額為11.5億元，並訂定5月29日召開股東會，停止過戶期間為108年3月31日至108年5月29日，地點為新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室。