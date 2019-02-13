被順風車事件害慘了！滴滴叫車年虧500億　6年來還沒賺錢過

▲滴滴出行在2018年裡總計虧損109億人民幣。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

大陸滴滴車盛行，但根據滴滴出行內部流傳出來的財務數據顯示，公司在2018年裡頭持續巨額虧損，整年累積下來多達109億人民幣（約501億台幣），另外，再補貼司機方面，總計投入了113億人民幣（約520億台幣）。

根據《騰訊網》報導，滴滴出行成立於2012年，6年來累計虧損額約為390億元，2018上半年，公司虧損額達40.4億人民幣，這意味著2018下半年虧損達68.6億人民幣。

不僅僅面臨到虧損的問題，2018年隊滴滴出行來說也是相當不順利的一年，去年4月，滴滴出行預備IPO的消息被大肆傳播，國內外媒體也爭相報導預測，表示滴滴出行最快在下半年就能在美國上市，估值落在700億-800億美元之間，隨後又傳出將在2018下半年不排除以同股不同權的形式赴港上市，目標估值維持不變。

但這一年卻發生了「鄭州空姐案」、「樂清案」等多起順風車事件，滴滴車行不再以成長為目標，全力著重於安全維護，而也因為幾起事件，滴滴出行被推上風口浪尖，IPO計畫也因此暫緩。

滴滴出行創始人程維曾在去年8月表示，「創辦6年來，我們還沒有實現過獲利。」而針對109億的虧損，滴滴出行尚未做出回應。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！