台塑四寶1月營收1381億元　呈現月增年減



▲台塑四寶1月營收受到農曆春節前備貨需求拉抬，整體表現比去年12月好。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

台塑企業今天（13日）公布1月份台塑四寶營收，受到中美貿易戰引發全球經濟陷停滯，連帶原油價格下跌，市場採購趨於觀望，引發石油製品價格下跌，四寶合併營收1381億元，比起去年同期1515億元減少，呈現年衰退8.9%的狀態。

據了解，由於去年中美貿易戰開打，打亂全球貿易布局，台塑石化董事長陳寶郎過去曾說，去年受到國際政治趨勢的影響，讓全球經濟狀況都都因不卻性因素而變動，去年就「很小心去因應」，去年前三季表現都很不錯，杜拜原油價格在去年10月每桶還有80美元，不過到了12月底跌到49.5美元，等於跌掉41.3%，對於台塑影響就很大。且去年油價變化大，讓營收大受影響，今年則因美中貿易戰影響全球景氣，牽動石化需求變化，認為今年更要「戰戰兢兢」。

受到農曆春節前備貨需求提升，今年1月表現就一反去年第四季衰退的狀況，四寶合併營收為1381億元，比起12月的1345億元年增2.6%，整體表現比預期好。

台塑表示，今年第一季展望，預期主要原因是出貨天數比起去年第四季減少，同時大部分石化產品價格下跌，農曆春節過後，隨著下游開工有回補庫存，目前產品去化沒有問題，加上三月份進入石化需求旺季，亞洲有多個石化廠進行歲修，整體買氣會比以往來得好，「整體看好但是還要看國際情勢」。

台塑說，中美貿易衝突影響全球產業供應鏈，貿易戰摩擦讓各個經濟體都受影響，美中貿易戰影響層面不止貿易，還會有股匯市，甚至到非經濟面的政治層面，讓許多經濟呈現負成長，讓全球經濟發展陷入困境。

台塑分析，今年全球有三大不確定因素，像是國際油價是否能緩步回升、美中貿易戰和緩降低衝突，中國大陸經濟有衰退的現象，只要這三項影響都是正面發展，預估今年表現就不會太差。

▼台塑四寶1月營收受到農曆春節前備貨需求拉抬，整體表現比去年12月好。（圖／記者馮建棨攝）