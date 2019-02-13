主計總處2度下修今年經濟成長2.27%　景氣「緩中求穩」沒衰退

▲主計總處今（13）日下修今年經濟成長至2.27%。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（13）日公布國民所得概估統計，2018全年經濟成長率2.63%，較上月預估值上修0.03個百分點，預測今年經濟成長2.27%，較去年11月預測的2.41%，下修0.14個百分點，主計總處表示，主要是受全球經濟成長不確定性升高，影響台灣國內、外需表現。

調查指出，去年第4季經濟成長率概估為1.78%，較1月預測數1.76%，上升0.02個百分點，而第4季經季節調整後實質GDP，與上季比較折算年率的經濟成長率為1.5%；併計前3季（第1季3.15%、第2季3.29%、第3季2.38%），2019年經濟成長率概估為2.27%，較預測數（2.41%）減少0.14個百分點。

主計總處表示，去年第4季受全球景氣成長趨緩，智慧手機銷售不如預期，加上比較基期偏高等影響，我國出口按美元計價年增率為0.1%（以新台幣計價增2.45%），雖然是連續10季增長，不過增幅明顯趨緩。

至於內需方面，第4季通訊及家電產品銷售不佳，汽機車新增掛牌數減少，與綜合商品及無店面零售銷售挹注等交互影響下，整體零售業營業額增1.16%，餐飲業營業額增加3.29%，出國人次增加2.42%，加上9合1也帶動部分民間消費動能，而股票成交值轉呈減少14.52%，概估民間消費成長1.67%，低於11月預測成長2.05%。

另在資本形成方面，營建工程投資持續升溫，但因國內部分廠商資本支出計畫審慎，與航空業者機隊購置相對106年同季減少，使得以新台幣計價資本設備進口減4.12%，整體民間固定投資負成長0.44%；概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質成長9.42％，也低於11月預測成長12.21%。

主計長朱澤民表示，經濟情勢屬於「緩中求穩」，目前確實有放緩趨勢，不過政府投資或祭出激勵措施，包括公共建設的進行、購買家電節能給予優惠等，解決民間投資所擔心的問題，也就是所謂的求穩，強調現階段並未出現「景氣衰退」跡象。