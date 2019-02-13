廣電媒體酒類廣告晚上9點後才能播　3月正式上路

▲根據經濟部統計，2014年我國酒類總供給量超過7億公升。（圖／經濟部提供)

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（13日）廢止行政院新聞局公告的「衛星廣播電視播放酒類廣告之指定時段」。發言人翁柏宗表示，由於現行指定酒類廣告在無線廣播、無線電視和衛星廣播電視可播時段標準不一，因此委員會議在去年11月已決議統一管理這三類媒體的酒類廣告時段，必須限在每日21時至翌日6時才可播出，預計3月開始實施。

根據衛生福利部食藥署「2014年全國物質使用調查」指出，目前酒精類飲品是12-17歲青少年最廣泛使用的成癮性物質（29.66%）；此外，國家衛生研究院調查分析更指出，約有36%的兒童曾經飲酒，11%買過酒，顯示台灣未成年飲酒及飲酒年齡趨於下降，青少年使用酒精情況已成台灣隱憂。

現行的菸酒管理法第37條第1項第3款也規定，酒類廣告或促銷，應明顯標示「禁止酒駕」，並應標示「飲酒過量，有害健康」或其他警語，並且不得以兒童、少年為對象，或妨害兒童、少年、孕婦身心健康。因此，NCC考量媒體屬性後，決議微調廣播播送酒類廣告時間、以保護兒少，並試圖解決未成年飲酒及飲酒年齡日趨下降的問題。

NCC發言人翁柏宗表示，在1990年代時，無線廣播除了每年2月、7月、8月配合學生寒暑假時間，限定只能在當日21時30分到翌日6時播放外，平時可播放酒類廣告時段為9時至17時，至於無線電視和衛星廣播電視的播放時段則為每日21時至翌日6時；但現在考量到廣電產業發展狀況及大眾使用媒體行為的調查，因此不再特別區分，而是一併將「無線廣播」、「無線電視」及「衛星廣播電視」的酒類廣告播放時段限縮在晚上21時至早上6時。依照行政流程公告後，新規定預計3月正式上路。

NCC表示，違反規定的廣電業者，衛星廣播電視業者依衛廣法可開罰40萬至200萬元，無線廣播業者依廣電法可開罰9000至9萬元，無線電視業者依廣電法可處罰20萬至200萬元。