元大金致力推環境永續　獲CDP領導等級評比「A-」

▲元大金控。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／台北報導

元大金控今年首度獲得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「領導等級」A-成績，在金融同業中名列前茅。元大金控表示，元大重視氣候變遷對環境造成的風險，積極建置環境管理系統，動員旗下各子公司投入溫室氣體盤查，提升環境永續績效。

國際碳揭露計畫專案組織（CDP-Carbon Disclosure Project），是2003年由35個國際主流法人投資機構連署發起，成立的獨立非營利組織。鼓勵企業界進行碳排放量揭露，協助企業評估氣候變遷所造成的結果，並提供外部投資者參考依據。

目前CDP代表650多家管理超過87兆美元的投資機構、以及115家採購金額共超過3兆美元的品牌商，分別向其投資的企業與供應商發放回覆CDP問卷的邀請，希望透過價值鏈的影響力，督促企業重視氣候變遷議題，辨識相關風險與機會，並考量將氣候議題融入商業決策，制定節能減碳目標，以共同對抗全球暖化。

元大金今年獲得CDP評比為「領導等級」A-成績，主要是在積極落實節能減碳、關注氣候變遷及綠色採購等環境永續經營面向，執行溫室氣體碳排量的控制與減量，得到具體成效。

面對全球氣候變遷議題，元大金控為降低環境資源使用衝擊，自2016年起陸續建置ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體盤查以及ISO 50001能源管理系統。2018年金控暨子公司全台324個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100%的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會臺灣分公司(BSI)頒發ISO 50001認證。

元大金控致力推動環境永續，旗下元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨、元大投信及元大證金等六個子公司更於2018年取得首張「綠電身分證」，完成採購500張再生能源憑證，接近50萬度綠電使用度，相當於0.7座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量。

元大金控表示，積極實踐節能減碳與企業自然資本管理，獲得國內外機構一致好評，這次「領導等級」獲得CDP高分肯定，亦將持續善盡企業社會責任對環境關懷奉獻心力。