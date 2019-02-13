第三期太空科技長程發展計畫啟動　陳良基：期待打造繞月衛星

▲第三期太空科技長程發展計畫啟動。（圖／科技部提供）

記者邱倢芯／台北報導

科技部今（13）日宣佈，第三期太空科技長程發展計畫正式啟動；此次計劃預計自2019年起至2028年共10年的時間，並投注251億元資金，並陸續發射出6枚先導型高解析度光學遙測衛星、2枚超高解析度智能遙測衛星、2枚合成孔徑雷達衛星上太空。科技部長陳良基還指出，未來也希望能打造出繞月衛星，若計劃發展順利，也期望可進一步地讓登入月球。

陳良基指出，第三期太空科技長程發展計畫具有3大意義：第一，此次計劃是要延續前一、二期太空計畫的成果，並讓近三十年的發展能繼續發光發亮。

▼科技部長陳良基認為，第三期太空科技長程發展計畫具有三大意義。（圖／記者邱倢芯攝）

第二，第三期的太空計畫是行政院長蘇貞昌上任後第一份核定的文件，這意味著台灣具有科技立國的精神；因為太空對於人類而言，尚屬未知領域，而科技要能創新突破不是按部就班就可以做到的，這就是太空科技對於科技立國的重要性。

第三，將衛星射上太空，且能讓設備順利地運行，這對於衛星當中所包含的零組件、技術的挑戰都相當大；若是台灣能夠成功，這也將讓台灣的年輕人才對於自家技術有信心，並且願意留下來服務，因為他們感受到科學在台灣是可以得到實踐的。

針對此次的太空計畫，國家太空中心主任林俊良指出，衛星設備中大約有90%自製率，因為像是電池等零組件技術，原本在國外就已經發展得很成熟了，不需要在耗費成本再自行研發。不過像是互補式金屬氧化物半導體（CMOS）等關鍵零組件等，就一定是採用台灣自製的技術。

▼國家太空中心主任林俊良。（圖／記者邱倢芯攝）

陳良基補充，科技部希望每一顆射上太空的衛星關鍵零組件技術都能由台灣自製，因為這意味著台灣具有這一類的技術，不僅未來可與其他國家的衛星合作，未來也能透過科技來促進各產業的技術躍升。

舉例來說，像是先導型高解析度光學遙測衛星當中的關鍵通訊元件，未來可下放技術給5G、自駕車、導航等應用。而超高解析度智能遙測衛星技術，則是可提供給奈米、印刷產線，以及生醫等產業檢測所用。