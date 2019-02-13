賽靈思導入HDMITM 2.1　落實8K技術支援

▲Xilinx宣布率先導入HDMI 2.1 IP子系統落實8K UHD視訊技術支援。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

美商半導體廠賽靈思（Xilinx）宣布將完整的HDMITM 2.1 IP子系統導入旗下矽智財（IP Core）產品系列中，讓各種搭載賽靈思元件的專業影音設備能傳送、接收並處理8K影像，包含攝影機、串流媒體播放器、專業監視器、LED電視牆、投影機、KVM切換器等。

HDMI 2.1支援的原生8K介面能夠取代多個ASSP處理器，使得一顆賽靈思元件就能支援處理、壓縮、高品質分析以及決策制定等作業。其中，賽靈思高速I/O收發器是處理HDMI 2.1資料傳輸率的背後功臣。

賽靈思專業影音與廣播市場部門行銷總監Ramesh Iyer表示，為提供更具沉浸感的觀賞體驗，我們的客戶能將完整的HDMI 2.1介面建置在晶片內，開發出高整合度的設計，使其落實原生8K的處理功能，還能結合輕量化8K夾層編解碼器（mezzanine codec），達到8K over IP串流視訊，同時減少電路板空間，並降低耗電以及物料成本。

在稍早舉辦的阿姆斯特丹歐洲整合系統展（ISE）上，賽靈思向業界展示了HDMI 2.1在FPGA上的第一次落實，將全新的IP子系統（即將上市）運行在賽靈思ZCU102評估套件上。憑藉高達48Gbps的資料傳輸率，HDMI 2.1支援一系列更高的解析度與幀率，包含8K60和4K120，可在LED電視牆、寬螢幕顯示器與數位電子看板中獲得更身歷其境的體驗。

▼Xilinx宣布率先導入HDMI 2.1 IP子系統。（圖／業者提供）