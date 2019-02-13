券商艱困時局　賀鳴珩射六箭帶領券商突破重圍



▲證券商業同業公會今（13）日舉辦公會與媒體新春餐會。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

證券商業同業公會（以下簡稱券商公會）今（13）日舉辦公會與媒體新春餐會，由券商公會理事長賀鳴珩回顧去年證券市場成果、今年展望與公會業務推動計畫。賀鳴珩表示，台股去年日均量超越1,600億元，帶動四大交易所獲利成長約二成，包括期貨及投信業獲利也都有一成以上，整體券商獲利反倒衰退約25%，但今年他期許能帶領證券商有更多的突破，提出六大具體作法。

回顧去年，券商公會完成了許多重大具體工作，包括開放證券商發行ETN、修訂證券商資本適足比率計算方式、放寬券商可以轉投資有限合夥組織型態的私募股權基金、開放IPO引進基石投資人以、延長當沖稅率減半措施及降低逐筆交易衍生相關高額費用等。

談到現況，賀鳴珩表示，券商經紀業務雖有成長，但受興櫃包銷部位造成評價損失，券商輔導承銷手續費因廝殺狀況，讓券商的經營不如以往。他甚至形容：「在這樣艱困的時局，自認有重責在身」。



▲證券商業同業公會理事長賀鳴珩。（圖／記者劉姵呈攝）

賀鳴珩認為，目前證券商仰賴經紀業務收入，容易受到成交量跟金融科技發展影響，他建議，導向大經紀、大自營及大承銷的觀念，由自營擔任商品的研發、開放財富管理產品銷售採證照制、運用經紀通路異業結盟，並開放私募基金業務打造完整投行業務，讓手續費和管理費均衡發展。展望未來，他也提出六大具體作法：

第一，提升交易量：回顧去年的表現，上市櫃日均值成長了20.4%，今年美加證券商的成交量都預估在1500-1600億元，透過開立分戶帳，提升開戶效率、推動盤中零股交易，更多吸引年輕族群來活絡市場。

第二，力推上市櫃理財性產品掛牌：很多上市櫃公司規模愈來愈小、也愈來愈專業，台灣在發展實質經紀掛牌外，在理財性產品也能有更多機會掛牌。從去年第四季來看，我國權證業務佔市場成交量為1.9%、ETF佔7.5%，合計有9.4%，此類屬於理財性商品性質，對活絡市場、掛牌多元性及商品創新及增加稅收等都有重大助益。另外也包括業務人員銷售商品採證照制、多延攬開發金融商品人才等。

另外還有包括讓證券商提供更多差異化的服務，如海外投資熱，放寬投資人於複委託及OSU的標的範圍、開放私募基金業務，提供一條龍式的服務，導入國內實體產業，促進經濟發展，以及金融業監理原則平衡等推動。

最後，則是今年最重要的逐筆交易，券商公會會爭取交易制度與國際接軌，包括放寬交割專戶客戶分戶帳資金運用範圍、開放外資得以融資的方式買賣有價證券等。

對於今年台股的看法，賀鳴珩表示，今年仍有許多不確定因素，包括美中貿易談判、美國升息速度、原油價格與總統大選等，但台股擁有良好的基本面與4-5%殖利率支撐，在外資漸漸回頭的明朗狀況下，今年股市可望「穩中求勝」，沒有看壞的理由。