蘋概權值股休兵　台股後繼無力收跌7.16點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易戰露曙光，美股昨日大漲，台股今（13）日早盤攻高突破10100關卡後開始逢壓，蘋概股與權值股開始回檔，午盤指數翻黑在平盤下小幅震盪，經過多空激烈交戰後，集中市場加權指數以10,090.58點作收，下跌7.16點，跌幅0.0.7%，成交量為新台幣1,383.2億元。

美股因美中貿易談判樂觀和政府免於關門，週二全面收漲，道瓊大漲372點，加上外資近來積極買超，台股今日早盤在蘋概三王領漲下，集中市場加權指數開盤上漲25.87點，以10,123.61點開出，指數漲幅超過35點，成功挑戰前波段高點，並突破半年線。

觀察今日權值股走勢，台積電（2330）終場股價翻黑，下跌1元，至229元。昨日氣勢大振的鴻海（2317）最終守住平盤，報72元。股王大立光（3008）也由紅翻黑，下跌最多10元，至3990元，蘋概指標股可成（2474）1月營收衰退四成，今日隨著回檔，下跌4.08%，至235元。

昨日表現較佳的被動元件族群，今日延續強勢，國巨（2327）上漲近8.66%，至382.5元，華新科 （2492）飆上漲停至198.5元。

而值得注意的是，因美國政府免關門美股能源與金融股領漲，今日金融族群也聞聲上漲，盤面一片紅通通，玉山金（2884）漲最多1.39%，龍頭股國泰金（2882）與富邦金（2881）分別上漲0.91%、0.68%。

美國總統川普表示，有意讓貿易戰休兵的3月1日最後期限「往後延遲一段時間」，且美國國會也就邊境安全資金達成臨時協議，避免政府再度局部關門。

因美中貿易談判樂觀前景和美國政府免於關門激勵投資人，三大指數均寫下本月以來最大單日漲幅，道瓊工業指數收漲372.65點或1.49%，報25,425.76點；標普500指數收漲34.93點或1.29%，報2,744.73點；那斯達克指數收漲106.71點或1.46%，報7,414.62點。

分析師表示，台股來到萬點之上持續攻高，但面臨半年線、前波跳空缺口等重大賣壓糾結區，受到蘋概權值股休息影響，指數翻黑，但認為漲多逢壓屬於正常整理範圍，多頭趨勢不變，操作上建議投資人避免追高，可等待震盪拉回時逢低布局。