台股終結連2紅收跌7點　台指期震盪收平雙雙守穩萬點之上

▲台股期現貨今天開高震盪，終場雙雙守穩萬點之上。（示意圖／翻攝自網路）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易衝突出現一線生機，美股4大指數全面收漲，台股期現貨今（13）日多頭氣勢旺，雙雙突破10120點關卡，不過指數逢高遇壓後翻黑，台股終場小跌7.16點，收在10090.58點，成交量1383.23億元，台指期則以平盤價10084點作收，成交量9萬6268口。

在MSCI三大指數均獲調升激勵下，以及美中貿易戰出現曙光，台股今天以10123.61點震盪走高，不過大型權值股漲多拉回修正，盤勢由紅翻黑，最低一度來到10074.34點，終場下跌7.16點，以10090.58點，成交量1383.23億元，仍力挺在萬點關卡之上。

台指期今天跳空漲破10120點關卡，指數開高後震盪走低，盤中一度在盤下游走，電子期指尾盤小漲0.2%，金融期指也漲0.22%，終場以平盤10084點作收，成交量9萬6268口。

分析師表示，台股今天終結連2天上漲走勢，主要是半年線持續下彎，以及前波套牢區的壓力，後續仍得觀察成交量是否能持續放大，預期短線維持震盪整理格局；至於投資人佈局方面，可留意跌深反彈族群，或是今年氣勢較強的5G、電動車，另外營收表現良好的個股也可逢低布局。