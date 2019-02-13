影／標檢局抽驗行動電源　過半抽驗不合格

記者馮建棨／台北報導

當現在人手一支手機時，總會擔心手機沒電，不少人會備好使用「行動電源」，經濟部標檢局與消基會抽驗市售行動電源，隨機購買20款發現，3件「額定電容量」不合規定，更有11件「中文標示」不符合規定，超過半數都不合格。

▲標檢局抽驗市售行動電源，過半不合法規。（圖／標檢局提供）

標檢局說，近年隨著科技的發展，3C電子產品已成為現代生活中必需的配備，為讓3C產品能長時間使用，可提供電力續航的「行動電源」商品也愈見普及，為瞭解掌握市售該商品品質，在國內各大3C電子商品販售通路，隨機購樣共20款行動電源進行檢測。檢測結果發現，品質項目的「額定電容量」有3件不符合規定，「重要零組件比對」5件不符合原申請文件資料，另外還有「中文標示」有11件不符合規定。

標檢局解釋，「額定電容量」3件不符合規定，這是因「額定電容量」測試結果未達原申請驗證登錄標示的額定電容量，無法輸出足夠電量供消費者使用。另外重要零組件比對有5件不符合規定，內部設計結構或保護電路板經比對與原登錄技術文件不符。標檢局指出，「行動電源」已經列為應施檢驗商品範圍，檢驗合格才能進到市場銷售。

▲標檢局抽驗市售行動電源，過半不合法規。（圖／標檢局提供）

標檢局說，民眾在購買行動電源時，要找貼有「商品檢驗標識」的商品，另外也要檢查廠商名稱及地址、產品規格、型號、製造日期等各項標示是否清楚；勿隨意購買來路不明之行動電源，內部鋰電池的儲存電量會隨時間而衰減，選購製造日期越近，電量供應效能維持越佳。

值得注意的是，購買時要看「額定電容量」，這才是行動電源實際輸出電容量，體積小、價格便宜，電容量標示卻超大的行動電源可能標示不實，建議避免購買。

使用或存放行動電源都要在乾燥處，並避免陽光直射，若在環境太潮濕的情況下使用，容易對內部的電路產生影響；亦應避免與易燃物品及金屬物品放在同一個地方。行動電源充電完成請儘速移除電源，避免過充現象，另放電時不要過度放電，避免降低使用壽命。另外消費者攜帶行動電源出國坐飛機時，依照民航局飛安規定，請隨身攜帶，勿置放於大行李箱托運。

▼標檢局抽驗市售行動電源，過半不合法規。（圖／標檢局提供）