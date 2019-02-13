影／國巨陳泰銘挺愛女　贊助2000萬元培養衝浪國手

記者周康玉／台北報導

被動元件龍頭廠國巨大公主陳少喬（Joy）因為愛衝浪，乾脆跳下來當贊助商，除了協助父親陳泰銘外，又多了一個國巨衝浪隊發起人的身分，今（13）日宣布將投入2000萬，成立國巨職業競賽發展協會。

陳少喬也坦言，她在跟父親提出這個想法前，已經先把整個藍圖預算都規劃好，在跟父親說，很意外父親一口就答應。但陳泰銘也給她意見，如果要認真做，就要想辦法商業化，讓協會自給自足，才能永續經營。

陳少喬從去年8月就開始籌備，今年更成立了國巨衝浪隊，目前培育5名選手，包括潘海心、鍾昀蓉、邱晉豪、張復正、韓宗霖等，平均年齡18歲，都曾參加國家級比賽。

陳少喬預估此國巨先投入2000萬，一年大約運作500萬元，訂下四年；希望今年前三季出國比賽，累積經驗，11月回台。

陳少喬表示，一直以來，家族成員對運動相當有熱情，從小積極參與馬術、壁球、滑雪等各項運動，因為父親教導她，就算是運動，也要積極競爭的精神去面對。

陳少喬表示，台灣擁有絕佳的自然環境與選手，可惜缺乏足夠的資源以及平台，運動競賽她而言，不是玩票性質，而衝浪不只是為了比賽得獎，更是透過一系列的賽事與國際接軌。

衝浪隊的長期目標，陳少喬說，希望先爭取到2020年奧林匹克運動會競賽資格，2022年亞洲運動會鍾獲得獎牌，更能成為ISA世界衝浪錦標賽亞洲國家排名前兩名。

▼國巨董事長大女兒陳少喬。（圖／記者周康玉攝）

▼國巨公主陳少喬與衝浪選手。（圖／記者周康玉攝）