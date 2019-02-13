蘋果計畫推行「新聞版Netflix」　分紅要求50%引媒體反對

▲蘋果計畫推出號稱「新聞版Netflix」的新聞訂閱服務。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

影音平台Netflix過去一年成長相當亮眼，2018年全球付費訂閱戶增加2900萬人，看準這波趨勢，蘋果計畫推出號稱「新聞版Netflix」的新聞訂閱服務，但因財物條款及內容問題，面臨眾多新聞發行機構的反對。

綜合媒體報導，這項新的訂閱服務是蘋果為了抵銷iPhone銷售下滑的損失所擬訂的措施之一，消息人士指出，這項服務計畫會在今年稍晚以「Apple News」app推行，與蘋果的Apple Music形式雷同，訂價約一個月10美元，用戶可無限制的閱讀app內的所有內容。

但是事情卻不如蘋果想像般順利，他們與新聞發行機構之間存在著金錢問題，蘋果目前提議將會保留一半的收入，另一半則根據用戶花在每個新聞發行機構提供的內容上的時間來進行分配。

目前紐約時報和華盛頓郵報因為對條款的疑慮尚未同意授權，但協商仍在進行中，依然有可能達成協議，一名知情人士表示，華爾街日報對條款也存有疑慮，但近期與蘋果的談判有新的進展。

除了金錢問題外，新聞發行機構們也對無法取得用戶數據抱持擔憂，這數據包括信用卡資料和電子郵件地址，這對需要建立客戶資料庫、向讀者推銷產品的新聞媒體來說是一大致命傷。