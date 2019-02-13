學者轟「交通部你這個豬隊友」　協商不簽團協機師罷工難落幕

▲華航勞資雙方權益喬不攏，機師罷工已進入第6天，明天繼續展開協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

華航機師罷工進入第6天，今（13）日凌晨1點起展開第3次勞資協議，機師工會一開始提出程序問題，希望就雙方共識簽署團體協約，不過交通部次長王國材「交通部並非勞資爭議的主管單位」的說法，引發一名學者大動肝火，直批「交通部你這個豬隊友」，若不簽團體協約，罷工恐難以落幕。

文化大學法律系教授邱駿彥今天在臉書PO文指出，「看的我火冒三丈，不簽團體協約，罷工怎麼落幕？交通部你這個豬隊友，是要搞垮誰呀」，隨後引發網友熱烈討論，甚至有人直說「交通部跟華航很愛演」、「全部打回原狀」。

邱駿彥在受訪時指出，罷工一定是工會有所訴求，必須經過團體協商，針對勞資雙方合意的的結果簽署「團體協約」，不過交通部次長王國材卻撇清責任，認為他的平台只是讓大家聊一聊，初步共識交由勞政機關處理後續。

▲交通部次長王國材。（圖／記者林敬旻攝）

邱駿彥進一步指出，「今天只是平台大家聊一聊，花那麼多時間談這個東西，根本沒有意義，工會就無法停止罷工」，既然勞資雙方已經坐上談判桌，應以簽訂團體協約為前提，如此一來協商才有意義，否則僅是拖延罷工時間，讓消費者權益繼續受到損害。

至於機師工會要求禁用外籍機師一事，邱駿彥則說，按照就業服務法第42條規定，為保障國民工作權，聘僱外國人工作，不得妨礙本國人的就業機會、勞動條件、國民經濟發展及社會安定，因此工會有權提出該訴求。

邱駿彥表示，此舉對工會來說是無可厚非，工會職責在於保護會員的工作權益，不過是否能達到目的，仍得視協商結果而定，不過若涉及不同錄取標準時，資方則有違法之嫌。