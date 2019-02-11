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大立光一月營收意外成長4%　仍為三年來同期低點

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▲▼大立光股東會會後記者會-林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）春節期間公布一月營收33.46億元，月增4%，年減幅度5%，意外較上月小幅成長，儘管優於預期，但仍為近三年同期低點。大立光新春開工股價受激勵，漲195點，收在3975點，創下自去年9月以來波段高點。

大立光執行長林恩平在上月預估，一月營收將終結自連4個月衰退，較12月持平，然而結果較上月成長4%，優於市場預期，法人推估，是為了因應春節年假提前拉貨。然而，

大立光第4季營收合計為124.45億元，較第三季衰退24%，較去年同期衰退23%；累計全年合併營收499.52億元，較去年衰退6%，是除了2007年和2016年以來，全年營收第三度下滑。

從獲利表現來看，大立光第4季毛利率失守7字頭，來到69.44%，季減1.9個百分點，全年度EPS181.68元。

由於大立光一月出貨在2000萬畫素以上產品佔比達20%-30%，部分外資看好前景，上調大立光目標價。

然而麥格理於上月指出，市場一向對大立光期待過高，包括2015年底預測2016年的全年EPS會成長12%，結果卻年減6%；2017年初預估全年EPS會年增37%，但卻只增加14%。去（2018）年繼續高估，原預估全年EPS增加38%，結果卻是年減4%。

麥格理維持去年4月對大立光的目標價2200元的看法，大立光在今、明兩年營收仍成長，分別成長17%和14%；EPS則是成長16%和14%，但麥格理指出，仍有下行風險。

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