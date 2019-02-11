防台海形勢更嚴峻　學者：九二共識趨吉避凶

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

台灣競爭力論壇今（11日）舉辦「2019豬事大吉新春記者會」，邀請國內專家學者就兩岸關係走向以及政局發展分享看法。有學者指出，兩岸經濟實力的差距預計還將繼續擴大，台灣想要尋找經濟出路，需處理好兩岸關係，而為了避免讓台海形勢更加嚴峻，趨吉避凶之道是承認「九二共識」。

據《中新社》報導，文化大學教授龐建國在記者會上做出上述回應，他指出，2010年至2018年，大陸對全球經濟增長的貢獻率都在30%以上，而大陸不僅目前是、在可見的未來仍將是全球經濟增長的主要引擎，台灣的產業發展、對外貿易和經濟增長離不開大陸市場。

龐建國指出，就台灣的經濟需求來說，任何想要與大陸市場切割的作為都不會成功，因為違反了成本效益或產品競爭力的市場法則。

他強調，台灣政治人物應該避免讓台海形勢更加複雜嚴峻，趨吉避凶之道即是承認「九二共識」，緩和兩岸關係，改善台灣投資環境，讓「貨出去，人進來」，而「錢進來」之後，台灣老百姓日子也能好過一點。

淡江大學財務金融學系教授聶建中認為，兩岸同文同種，台灣的經濟貿易在垂直和水平整合等方面，「要與大陸脫離關係是不可能的」。台灣不能脫離中國大陸而發展，所謂的「新南向政策」是帶有意識形態的經濟迷思。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝則呼籲民進黨當局承認「九二共識」這一兩岸共同政治基礎，讓兩岸關係走向緩和，若是繼續走「親近美國」、「對抗中國大陸」的路線，則對台灣發展不利。

▲為避免台海局勢惡化，學者呼籲蔡政府承認九二共識。（組合圖／路透、ETtoday資料照）