上班族開工最想對老闆說的10句話　「可以不要再加班嗎？」才排第8

▲調查顯示，上班族開工日最想對老闆說的10句話出爐，其中又以加薪排名第一。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

上班族今（11）日是開工第一天，不少人訂定工作目標，更有不少話想對企業主說，根據人力銀行調查顯示，新春開工見到老闆最想說10句話，其中又以「可以幫我調薪了嗎？」奪冠，其他「太小氣了，年終分紅太少了！」、「拜託，可以不要再加班嗎？」等全都上榜。

根據yes123求職網「豬年新春開工與職場命理調查」，今天是新春開工的第一天，上班族最想要對老闆說的一句話，在可複選狀況下，「可以幫我調薪了嗎？」奪下冠軍寶座，緊追在後的是「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」或是「太小氣了，年終分紅太少了！」，至於排名第4、5名則是「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎？」、「下班後，請不要再傳簡訊給我！」。

至於第6至10名依序為「您真是個好老闆，樂意繼續效忠公司！」、「請不要再亂罵人了！」、「拜託，可以不要再加班嗎？」，以及「懇求您，不要讓我繼續當工具人了！」、「可以幫我調部門嗎？」。

▲春節連假後上班的第一天，不少上班族能夠拿到開工紅包。（示意圖／記者許凱彰攝）

新的一年到來，上班族最想許下的「豬年工作願望」仍以「升職加薪」為主，另外也有過半的人表示「身體健康」，或是「和同事相處愉快」；還有期望「賺夠錢買房子」，或者「順利換工作」。

另在其他職場願望方面，「賺夠錢結婚或生子」則名列第6名，其餘6至10名則為「每天準時下班」、「每天被老闆或主管稱讚」，以及「同時兼顧事業與家庭」、「KPI總能達標」。

此外，「討吉利」的開工紅包部分，其中有11.6%希望能有三千塊（含）以上，平均來說，上班族期望每一包能夠拿到1453元，略高於去年的1437元。yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業發放開工紅包的比例與金額，今年雙雙下滑，加上計畫調薪的公司，佔比也下降，代表著在金豬年，廠商看待未來將轉趨保守。