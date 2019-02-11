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歹戲未落幕！聲請重整遭駁回　銀行團最快本周找上華映

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▲面板大廠華映。（圖／資料畫面）

▲華映始終提不出令銀行滿意的還債計畫，還債歹戲很難落幕。（圖／資料畫面）

記者吳靜君／台北報導

華映農曆年假期公告重整聲請遭到法院駁回，與債權人之間的恩怨糾葛還未能落幕，聯貸主辦行台銀今日表示，上次協商華映並未提出好的還債計畫，現在聲請重整又遭到駁回，勢必還要重新協商。

不過，大同集團旗下的兩大子公司華映、綠能紛紛出現財務危機與紓困計畫，已經留下了「壞紀錄」，銀行表示，現在與大同集團的往來，在額度內正常往來，但是大同整個集團想要「新增額度」恐怕要非常謹慎，顯然華映與綠能的財務危機，已經傷到「親媽」。

華映去年底向法院聲請緊急處分及重整，華映公告表示，聲請緊急處分遭駁回向桃園地方法院提出抗告乙事，桃園地方法院已在「司法院網路裁判主文公告系統」公告裁定。

根據了解，銀行團對華映、綠能兩家公司曝險超過100億元。公股銀的部份，台灣銀行為首的華映聯貸案，共計有7家公股銀行與華映有往來，授信餘額有68.07億元，其中聯貸有51.3億元；綠能的部分則有自貸9.34億元，兩公司共計77.41億元。

台銀表示，不論是華映要重提聲請重整，選擇更好的重整監督人、還是要轉債務協商，都可以但是希望華映可以提出更周全的計畫。

據悉，華映最近所提償債計畫中，2年還息不還本，長達7年才將債務還完；但多數的債權銀行都希望華映可以在3年內將貸款還完。針對還款計畫，台銀僅表示，上次華映所提相當的粗略，所以希望華映可以再提新的計畫。由於華映聲請重整遭到駁回，債權銀行勢必要與華映再協商，最快本周之內就會再開協商會議。

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關鍵字：華映,聲請重整,銀行團,協商,債權

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