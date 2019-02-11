爽！薪水外多領8個月　兆豐銀徵才鎖定消金人才600人

▲兆豐金新春團拜，董事長張兆順發粉紅豬紅包。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐金今(11)日舉行新春團拜，也訂出了6大努力方向。兆豐金董事長張兆順在新春也報喜，表示今年有600位消金徵才計畫，以及發放不低於去年的現金股利，估計也有現金股利1.5元以上，殖利率超過5%。兆豐開春就訂出了新的一年六大發展目標，調結構、增利差、創手收、擴財投、重風險以及強法遵。

張兆順新春就釋出好消息，兆豐銀兩大獲利動能，一為企業金融，另一方面就是消金。去年因為要加強洗錢防制以及法遵，所以去年的徵才對象主要鎖定在洗錢防制和法遵的部分；而企金的人才已經相當穩定，所以今年主要徵才的部分主要鎖定消金人才，今年規劃大約徵才600人。

根據了解，兆豐銀的年薪福利優於其他銀行，不只是百萬年薪，而是200萬年薪；而根據兆豐銀的公司章程，盈餘的5%回饋給員工作為員工福利，去年兆豐金獲利281.54億元，換算下來平均就有3.2個月，加上兆豐銀年終有4.6個月，等於固定的薪水之外，兆豐銀員工還可以多領8個月的分紅與獎金，但員工分紅還需要董事會通過。張兆順表示，公司有賺錢的話，希望可以多一些給員工，透過變動薪資的部份鼓勵員工。

至於股東分紅的部分，兆豐金去年獲利良好，今年股利也報喜，張兆順說，今年的股利應該不會低於去年，去年兆豐金的股利是現金股息1.5元，目前兆豐仍以全現金股息作為股利政策，若兆豐的股息超過1.5元的話，以今日收盤價26.40元來計算，殖利率就超過5%，是相當高股息的一檔金融股。

▲福利好的兆豐銀，今年預計徵才600人 。（圖／兆豐銀提供）

至於，兆豐銀行今年如何調高利差？張兆順說，去年因為美國升息，借款者若借美元就很有壓力，所以去年的外幣放款不佳，今年美國升息的腳步放緩，兆豐銀將積極衝刺美元放款，目前美元利差達到2%以上，比起台幣放款利差1%以上，更有獲利的利基，因此今年美元放款將是重點。

消金的部分，兆豐銀在信用卡的部分打出好成績，兆豐銀也積極地推行財富管理的部分，從企金、存款戶中找出好的客戶。張兆順說，目前兆豐銀有4個消金分行，純粹只做消金，企金客戶則轉介給其他分行；另外還有6個旗艦分行，消金、企金客戶都做，但鎖定高淨值的客戶。同時如果是高淨值、優質的客戶的房貸，利差也可以不到150個bp，而房貸現在利差要到150個bp也很難做到。