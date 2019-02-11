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宏碁新春團拜　施振榮畫出跨領域6維「新微笑曲線」

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▲宏碁新春團拜　施振榮以跨領域畫出6維「新微笑曲線」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁創辦人施振榮夫婦新春團拜。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人暨智榮基金會董事長施振榮今天（11日）在新春團拜中，談到台灣需要轉型升級，要以X(上中下游)、Y(附加價值)、Z(領域別)三軸，再考量「時間軸、有無形軸、直間接軸」畫出六維「新微笑曲線」，推動產業跨域整合。

施振榮今天在大安區的家舉辦新春團拜，並說明六維「新微笑曲線」，談到過去在1992年提出的「微笑曲線」是一條說明產業附加價值的曲線，從橫軸來看，由左至右代表產業的上中下游，左邊是研展，中間是製造，右邊是行銷；縱軸則代表附加價值的高低，以市場競爭型態來說，曲線左邊的研展是全球性的競爭，右邊的行銷是地區性的競爭。

現在時隔28年之後，面對全球新的挑戰，數位經濟時代來臨，在產業4.0、AIoT等產業發展大趨勢之下，施振榮指出，要有別以往的新思維來因應，台灣要轉型升級，未來就要進行跨領域整合才能創造以用戶為中心的新價值，藉由共享資源，攜手共創有形與無形的效益，落實在體驗經濟與共享經濟，這就「新微笑曲線」的精神所在。

▲宏碁新春團拜　施振榮以跨領域畫出6維「新微笑曲線」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁創辦人施振榮。（圖／記者姚惠茹攝）

施振榮強調，「微笑曲線」與「新微笑曲線」的最大差異，就是以前是二維的思維，但面對未來，要在新經濟時代創造更高的附加價值，需要有多維的思考，所以他首度特別提出「新微笑曲線六維觀」，以X(上中下游)、Y(附加價值)、Z(領域別)三軸，再加上要考量「時間軸、有無形軸、直間接軸」畫出「新微笑曲線」。

施振榮舉例說，台灣有2大優勢產業，包括ICT產業和醫療產業結合，在AIoT的應用發展下，有機會追求世界第一，對全人類提供更優質且服務更好的醫療服務做出具體貢獻，並認為下一波的台灣轉型升級是內需帶動外銷，朝服務導向本地化，才能逐步國際化。

此外，施振榮表示，宏碁智醫將推出新品牌，由宏碁提供人工智慧技術，醫院提供數據合作，雙方各擁有一半智財權（IP），目前已經有台大、陽明醫、彰基、北醫等成為合作夥伴。

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關鍵字：宏碁,Acer,施振榮,新微笑曲線

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