影／台股金豬年開紅盤「萬」事大吉　台指期收紅距離萬點僅差1點

記者紀佳妘／台北報導

在春節封關期間，國際股市驚驚漲，為金豬年開紅盤帶來好兆頭，台股期現貨今（11）日飆漲逾百點，一舉飛越萬點大關，台股在蘋概股撐腰下，收漲71.99點，收在10004.25點，成交量回溫至1319.7億元，台指期漲勢也不遑多讓，尾盤上漲75點，以9999點作收，成交量10萬1414口。

▲台股期現貨今天強漲後拉回，台股終場以10004.25點作收，台指期則摔下萬點大關。（示意圖／記者李毓康攝）

在美中貿易談判釋出正面消息、美國聯準會（Fed）偏向鴿派帶動下，美股4大指數在春節休市期間漲幅逾2%。台股在台積電、大立光等權值股領漲下，指數一早站上萬點大關，不過盤中賣壓沉重，數度跌破萬點關卡，所幸尾盤以10004.25點，上漲71.99點，成交量1319.7億元。

台指期跟上腳步，指數一早大漲逾百點，再度重返萬點大關，不過盤中漲勢稍緩，電子期指表現較為強勢，上漲逾2%，而金融期指則摔落盤下，尾盤最終難以萬點作收，終場上漲75點，收在9999點，漲幅0.76，成交量10萬1414口。

期貨分析師表示，在春節休市期間，美股皆以上漲作收，帶動台股、台指期今天強漲，不過隨後漲勢暫歇，主要是美中貿易談判尚未有明確結果，市場偏向觀望態度，整場皆在萬點附近震盪，可見上檔壓力不輕，加上外資不買帳，預期短線將會整理態勢。