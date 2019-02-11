談今年供電　台電：今年備轉容量10%目標能達成



▲面對今年缺水引發可能會有缺電危機，台電說，目前有多部機組正在趕工當中，會全力達成備轉容量率10%的法定目標。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

才剛開春就傳出新竹地區水情不好，引發今年缺水發電的問題，台電董事長楊偉甫今天（11日）表示，雖然今年有地方限制煤炭使用量，台電會積極調度其他電廠支應，另外也有多個機組正在加緊趕工，會努力達成備轉容量率10%、備用容量率15%的法定目標。

據了解，由於台電位在高雄的興達電廠3號機及4號機「燃煤機組操作許可證」已經在2月初到期，高雄市環保局要求台電必須要減少煤炭使用量來減少空汙的狀況，另外台中市環保局面對空汙也是採取相當嚴格的管制，都讓台電的燃煤電廠操作上相當困難。

台電董事長楊偉甫今天出席新春團拜後受訪表示，目前正在持續跟地方政府溝通中，台電會全力減少空氣污染，希望能體諒，讓各電廠運作順暢。

而被問道才剛開春就有缺水的問題，恐影響今年供電狀況，楊偉甫說，現在台電有多個電廠正在進行更新工程，目前全力趕工當中，供電狀況會在年底前努力達成10%的備轉容量率、備用容量率15%的目標。

▼面對今年缺水引發可能會有缺電危機，台電說，目前有多部機組正在趕工當中，會全力達成備轉容量率10%的法定目標。（圖／台電提供）