台企銀騙法官！害客戶慘賠8000萬　銀行偽造證據打官司

圖、文／鏡週刊 本刊日前接獲一位鋼鐵公司董事長投訴，當初為節省進出口鋼材匯率差異，誤信台企銀介紹進入「外匯選擇權」投資，來避免匯率的落差風險，但10年來反而虧損近台幣8,000萬元，雙方還因為還款問題對簿公堂，訴訟過程中他發現，銀行為求勝訴，出示變造的電話下單錄音檔、偽造授信申請書，被害人不甘受辱，怒告銀行詐欺偽造文書，希望司法能夠還他一個公道。 ▲莊董拿出3份鑑定書，證明銀行提出的訴訟證據公然造假，怒告銀行偽造文書。（圖／鏡週刊提供，下同）

1月12日在位於台南永康的順德鋼鐵公司內，董事長莊明湖講到台灣中小企業銀行（台企銀）的惡行惡狀，氣憤地說:「舉頭三尺有神明！起心動念天地知！」他會這麼生氣，因為10年前為了匯率避險，在銀行鼓吹下操做「外匯選擇權」，完全不懂操作的莊董從30萬美元開始投入，卻不斷虧損，銀行持續預借額度給他，誘使莊董越陷越深，最後竟因還款問題告上法院，還用假證據求得勝訴。

莊董說，會和台企銀槓上有2個爭議點日期。回溯到2015年7月24日，當時台企銀總行的江家麟襄理建議莊董操作南非幣對美金匯差，當時匯率為南非幣11.65對1美元，額度為600萬美元，才過10分鐘，江襄理又電話通知改單為11.35對1美元，莊董不滿數字前後變動如此大，表示不想下單，對方竟語帶威脅說：「不想做以後就都不要做。」莊董擔心如果不能再下單，之前虧損就無法賺回來，只好認了這筆交易，也讓莊董瞬間又虧損15.8萬美元。

這起不愉快的事件種下日後訴訟的前因，而引爆點則是在同年8月26日。莊董致電江襄理，表態因為外匯選擇權操作累計虧損已達72.6萬美元，希望可以轉單〈由南非幣改為台幣投資〉，但江襄理要求莊董先平倉（還先前的欠債）並表示額度不夠就不能操作台幣匯率操作，莊董指控，當時雙方電話往來，銀行遲遲用各種方式就是不讓他改單操作。

拖至8月28日上午11點多，銀行報價台幣33.2對1美元，並且告知莊董要先彌補虧損92~93萬美元，當時莊董要求比照7月時用台幣定存單質押下單，不想再用美元，但江襄理回覆莊董：「要不要接受的權力在分行」莊董趕緊致電台南開元分行莊經理，不料莊經理推說在忙中元普渡稍後回電，一拖就拖到下午銀行收盤。

莊董不滿的表示，這期間他打了好幾通電話，莊經理不是沒接就是說還在忙，直到下午17:29分江襄理才回電莊董說：「額度不夠不能做，要等新額度下來才做」莊董錯失獲利大好機會，讓他氣炸了。

直至隔年1月19日，莊經理才致電莊董，表示28日當天他不斷打電話給總行的江襄理，確認是否能准予操作，莊董質問：「你不是在忙嗎?怎還有時間可以打電話給江襄理？」這與江襄理的說法有極大的矛盾。直到2016年1月22日莊董簽約的期限日，南非幣不斷貶值，銀行沒有任何人提醒他虧損擴大，未能及時抽身的莊董，賠了高達187萬美元。

莊董認為銀行故意拖延讓他損失慘重，希望透過協商還款，但台企銀不肯，還對順德鋼鐵企業提出假扣押求償等民事訴訟，但不告還好，一告之後卻曝露出台企銀在操作流程的諸多問題及舉證的荒謬。

經過多位專家的鑑定，莊董認為台企銀公然說謊造假，除了再提告台企銀相關人員詐欺以外，還向調查站檢舉公務人員瀆職，捍衛自身權益。

對此指控台企銀表示銀行與順德鋼鐵的官司已經進入法律程序，目前不便對外多做解釋，另外針對鑑定部份，台企銀認為控方找民間專家，公信力不足，並強調，台企銀一審已經勝訴，若媒體不實報導，將採取法律行動。



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