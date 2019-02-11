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華航罷工風波！飛安是公司永續經營之本　勞長喊話「聽聽機師心聲」

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▲▼勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

▲華航罷工進入第4天，勞動部長許銘春，飛安是公司永續經營之本，公司應要聽聽機師他們的心聲。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

華航勞資權益談不攏，機師罷工行動邁入第4天，今（11）日下午將進行二度協商。勞動部長許銘春表示，勞動部一直扮演協助勞資協商的角色，「罷工是勞工最不得已的手段」，針對機師工會提出的疲勞航班，她認為，安全才是公司永續經營之本，呼籲公司應要聽聽機師他們的心聲，畢竟機師背後承載數百名乘客的安全，茲事體大必須正視這個問題。

勞動部今天舉行新春團拜，勞動部長許銘春團拜前接受媒體訪問時表示，得知機師工會要啟動罷工之後，春節期間不間斷與交通部、機師工會、桃園市政府進行聯繫，勞動部一直努力協助勞資雙方坐下來協商，不過在大年初四機師工會決定罷工，勞動部隨即召開應變小組，她也親自主持應變會議，也派次長與司長參加會議，化解雙方歧見，勞動部一直扮演協助角色。

針對機師工會提出疲勞航班，是否支持罷工，許銘春說，「罷工是勞工最不得已的手段」，會走到這一步一定是非常非常困難，站在飛航安全角度，「飛航安全是最重要的考量」，工會有這樣的訴求一定有困難所在，恐危及機師的身心狀態，不能安全駕駛的話，則茲事體大，畢竟飛機承載數百名乘客的安全。

許銘春指出，「我想機師安全，才是公司永續經營之本」，大家就這個問題在哪裡，是否如工會所主張的，必須聽聽機師們心聲，若已是疲勞駕駛，危及到身心健康，必須要正視這個問題，呼籲雙方理性溝通。

至於罷工預告期，許銘春認為，勞動部過去針對該議題召開多次會議，一直都沒有共識，但台灣對於罷工限制是比較嚴格，勞工要走到罷工這個階段，必須經過很多程序，因此是否要訂定罷工預告期，多數看法會認為會對勞動權益設下更多障礙，因此尚無定論，但還會蒐集各界意見再研議。

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關鍵字：勞動部,許銘春,新春,團拜,華航,罷工,機師工會,飛安,協商

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