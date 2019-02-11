影／宏碁電競奪冠推新品牌　陳俊聖：今年啟動「雙重轉型」

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人施振榮今天（11日）舉辦新春團拜，董事長暨執行長陳俊聖前往拜訪，並分享2大好消息，包括宏碁電競在美國、歐洲、中東及非洲奪得第一，以及建碁獲得美國CIOReview雜誌評選為TOP 20的零售解決方案供應商，並提到未來的一年宏碁要做的是「雙重轉型」。

▲宏碁創辦人施振榮夫婦、董事長暨執行長陳俊聖新春團拜。（圖／記者姚惠茹攝）

宏碁新春團拜，陳俊聖首先分享兩個好消息，一為原本宏碁的電競目標是在美國市場奪得第一，結果根據最新市調機構GfK的報告，宏碁電競不僅在美國奪下市佔第一，就連歐洲、中東及非洲也奪得第一，第二個好消息則是宏碁去年獲利有小小的成長，同時旗下系統廠建碁獲得美國CIOReview雜誌選為TOP 20的零售解決方案供應商。

談到新年展望，陳俊聖表示，未來的一年，宏碁要做的是「雙重轉型」（Dual Transformation），並談到在轉型的過程中，要打掉重練並不實際，而是把核心做好，同時新事業也有發展，並持續布局新事業，以宏碁去年擁有476個專利，佔台灣企業前3名，這些都將成為宏碁未來發展的基礎。

▲宏碁創辦人施振榮、董事長暨執行長陳俊聖新春團拜。（圖／記者姚惠茹攝）

陳俊聖強調，沒有創新就沒有未來，沒有創業就沒有希望，宏碁要成為未來的企業，就要在電競、Chromebook、商用和核心事業不斷有進步，預計在原有的基礎和全球品牌通路，推出新的品牌和產品，並要大家拭目以待，並提到對公司來說最重要的的則是「上下一心 齊力斷金」。

談到今年的電競市場，陳俊聖表示，宏碁過去幾年都是翻倍成長，不過到去年第4季則是受到CPU缺貨，所以有一點慢下來，未來當然希望繼續成長，但是要說一直翻倍不現實，最重要的還是不斷給市場做出創新產品，像是電競座艙，當初就被說「這樣也行」，沒想到現在全球已經有100台，而且全世界大部分國家都有在賣，可以說是得到市場的認同。