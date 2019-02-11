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影／金豬報喜！台股量能回溫終場收漲71.99點　守穩萬點之上

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲台股金豬年新春開紅盤，終場守穩萬點大關，成交量能也創下今年來新高。（圖／資料照）

 記者劉姵呈／台北報導

台股今（11）日開紅盤，早盤受到蘋果概念股走強激勵，指數站上萬點，最高來到10065.52點，不過因逢高獲利了結，盤中賣壓重，指數數度跌破萬點，最低又跌到9988.83點，所幸買盤持續湧入承接，午盤前站穩萬點之上。集中市場加權指數以10,004.25點作收，收漲71.99點，漲幅0.72%，成交量大幅回溫為新台幣1319.7億元，創下今年以來新高。

受到聯準會(Fed)偏鴿派風向，及中美貿易戰正面訊息的帶動，四大指數在台股休市期間，皆以上漲作收，進而帶動今日台股金豬年開盤表現。隨著大立光與台積電雙雙上漲逾3%領軍電子股，領軍電子股，集中市場加權指數開盤大漲97.58點，以10029.84點開出，指數漲幅超過120點，新一年的開始就為股民帶來豬事大吉的好兆頭。

今日盤面類股當中，以半導體股、電機機械、生技醫療、光電、食品等類股為盤面上強勢股，其中，半導體類股年假期間費城半導指數帶動下，類股終場漲幅逾2.81%，表現最強。表現較差者為塑膠類股跌1.94%、運輸類股及觀光類股跌0.72%、0.49%。

值得注意的是，華航（2610）的罷工行動造成股價重挫，盤中股價跌破10元票面價，終場收在10.20元、跌3.32%。權值股台積電則因春節期間美國ADR漲幅達4.02%，有利於台股指數與蘋概股近期表現，今天台積電也成為台股的主要支柱，盤中大漲逾3%，終場收228元、漲幅3.17%。

另外大立光（3008）5日早晨公布1月營收去年12月成長3.72%，但仍較去年同月35.16億元下滑4.82%，預估2月因工作天數減少，營收將低於1月表現，今日終場收漲5.16%、報3975元。而鴻海（2317）則以維持70元的平盤震盪走勢，終場收69.9元，收跌0.14%。

農曆春節連假期間美股上漲，漲幅介於2.14 至5.35%，美股四大指數短期高檔整理，美股道瓊工業指數上漲526點、漲幅達2.14%，那斯達克指數、標普500指數皆漲逾2.5%，與台灣科技股息息相關的費城半導體指數更大漲5.35%，其中蘋果因為調降大陸iphone售價、銷售量備受期待，股價大漲10.17%。

另外，從籌碼面來看，融資餘額持續下降到歷年偏低水位，法人預期持股從散戶轉到有持股信心的公司派大股東、主力大戶、有實力的中實戶手中。而美國聯準會不升息，加上外資回補持股，台股紅包行情可望續揚。

不過台北匯市方面則相反地出現了補貶現象，匯銀人士表示，受到農曆春節期間國際美元走強影響，新台幣兌美元匯率午盤貶破30.8元價位。

法人表示，2月中下旬開始反應美國商務部對歐洲汽車與國家安全的調查報告，以及3月1日中美貿易關稅戰短暫休兵截止日等，建議投資人逢萬點以上操作須提高警覺。選股原則為股價基期相對較低、評價低、配息穩定，以及2019年是否具成長性與題材。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,台積電,蘋概股,華航

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