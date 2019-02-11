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期交所新春團拜　許虞哲今年2大目標「期貨新商品＋價格穩定措施」

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▲▼期交所今天舉行新春團拜，董事長許虞哲力推期貨新商品，以達到今年早日突破3億口的目標。（圖／記者紀佳妘攝）

▲期交所今天舉行新春團拜，董事長許虞哲力推期貨新商品，以達到今年早日突破3億口的目標。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣期貨交易所今（11）日舉行新春團拜，董事長許虞哲表示，今天是新春開紅盤日，今年業務方面有2大目標，首先是努力推動期貨新商品，如美國那斯達克100股價指數期貨，預估能增加成長動力，再者是交易制度方面，5月推動台指選擇權動態價格穩定措施，防止0206期貨大屠殺的事件再度發生。

許虞哲在新春團拜致詞時表示，2018年雖然是有非正面事件的影響，包括0206期貨大屠殺的事件，不過多數仍屬正面，像是去年12月19日，交易量一舉衝破3億口大關，同時也在積極爭取下，財政部在去年底取消取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，今年起股價類期貨交易稅率為10萬分之2。

展望金豬年，許虞哲指出，在業務方面，今年推動期貨新商品，如美國那斯達克100股價指數（Nasdaq-100）期貨，預估能夠增加成長動力，另在交易制度方面，台指選擇權動態價格穩定措施將在5月上路，避免0206期貨屠殺事件重演。

此外，許虞哲說，明年3月現貨市場將啟動逐筆交易、行情揭示，期貨也會跟進，藉此提升行情資訊透明度。另外，今年目標的3億口，仍需同仁一起努力達標。

期貨公會秘書長盧廷劼表示，國際市場變動大，期貨市場儘管在去年表現非常亮眼，不過也會對期貨商與投資人加強避險的認知，包括交易的說明與宣導，以及保證金使用等觀念，在努力推動下，未來業務量應是指日可待。

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關鍵字：期交所,許虞哲,期貨,落日條款,0206期貨大屠殺,新春,團拜

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