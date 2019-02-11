竹科供水拉緊報？經部：可穩定供水到3月底

▲新竹地區水庫水位下降，引發供水不足的疑慮，經濟部說，可穩定到3月底。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

才剛開春就傳出有缺水問題，新竹寶山寶二水庫水位持續下降，恐影響竹科供水，經濟部長沈榮津今天（11日）表示，目前會做整體調控，從桃園苗栗開始做整體調控，預估供水到三月底都沒有問題，後續則是要看降雨狀況。

水利署統計，從去年11月開始進入枯水期，北部石門水庫、寶二水庫、中部鯉魚潭水庫及南部曾文水庫蓄水量逐漸下降，目前石門水庫有效蓄水量約1.3億噸，蓄水率64%，寶山及寶山第二水庫約1400噸，蓄水率39%，鯉魚潭水庫約5,200噸，蓄水率46%，、曾文-烏山頭水庫約3億噸，蓄水率51%，整體蓄水量還算穩定。

水利署說，雖然冬季降雨偏少，但自去年豐水期，各水庫即以維持高水位操作為原則，包括石門、寶山、寶山第二、永和山、鯉魚潭、蘭潭、仁義潭、曾文、烏山頭及南化水庫於進入枯水期前均達滿庫狀態；並視各地水情條件，採取水庫出水總量管制、區域供水調度及農業加強灌溉等措施。

至於傳出缺水的新竹地區，經濟部長沈榮津今天在經濟部新春團拜前受訪表示，目前會做整體調控，從桃園苗栗開始做整體調控，預估供水到三月底都沒有問題，後續則是要看降雨狀況。

水利署補充，目前已由桃園石門水庫及苗栗永和山水庫最大量支援新竹地區每日14萬噸用水，佔新竹地區每日用水總量54萬噸約1/4。另外中央氣象局預估春雨正常機率大，因應氣候變遷降雨不確定性，水利署將持續嚴密監控水情。

水利署表示，將持續各項供水調度作業，並於天候條件許可，適時進行人工增雨，同時預為研擬各項可能情境，提前採取相關因應作為，以延長水庫穩定供水期程。

▼新竹地區水庫水位下降，引發供水不足的疑慮，經濟部說，可穩定到3月底。（圖／取自水利署網站）