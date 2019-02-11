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雞飛狗跳後　台銀董：今年景氣如「豬」慢慢走

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記者吳靜君／台北報導

台銀今(11)日舉行新春開工記者會，台銀董事長呂桔誠，這三年的景氣就像該年的生肖一樣，前年「雞飛」、去年「狗跳」，今年就像「豬」一樣慢慢走；但是台銀今年仍有200多人的徵才計畫。台銀今日舉行新春團拜，而台銀有別於其他工商企業的團拜迎財神，台銀則是以音樂來迎接新年。

呂桔誠對於景氣的看法是就像該年的生肖一樣，就是慢慢走，但是還是會穩健成長，這三年的景氣就像該年的生肖一樣，前年就是「雞飛」、去年「狗跳」、今年就是豬年，豬走路就是慢慢來，但還是會成長，簡單一句話就是「slowly but moving」。

呂桔誠說，今年農曆年放假前五天，換新鈔是45萬人次，兌換新鈔達到7000萬張。進入農曆年後，即便進入春節假期，13天半以來（前5天＋過年期間8.5天）平均每台ATM補鈔約8次，換算下來每台自動櫃員機(ATM)每1~2天都要補鈔一次。

▲▼台銀,新春團拜。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀新春團拜以音樂取代舞龍舞獅。（圖／記者吳靜君攝）

呂桔誠表示，台銀去年稅前盈餘初估超過114億元，加上政策性任務的部分，稅前盈餘超過200億元，且資產品質良好，逾放比降至0.21%、覆蓋率超過700%，新的一年，台銀還有很多目標需要努力。徵才方面，公股銀也面臨戰後嬰兒的退休潮，必須大補人力，呂桔誠說，因此台銀未來還會加速徵才，今年初步規劃，徵才人數約200～250人，人事部分正在規劃中。

而台銀去年也完成了四千金目標，所謂四千金包含聯貸目標、美元存款、危老樓貸款以及住宅貸款新增1,000億元，但是今年還有「雙胞胎」目標，包含公教住宅貸款以及一般住宅貸款要新增1,000億元。但呂桔誠強調，認為房貸可以讓台銀豐沛的流動性有好的出口好的使用。

▼台銀高階主管們今日新春團拜。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼台銀,新春團拜。（圖／記者吳靜君攝）

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關鍵字：台銀,新春團拜,新春,景氣,豬年

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