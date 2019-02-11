　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

影／台積電帶頭攻萬點　市值衝上5.9兆　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台積電南京廠開幕暨量產儀式及廠區實景，董事長劉德音。（圖／台積提供）

▲台積電董事長劉德音。（圖／台積提供）

記者周康玉／台北報導

台股今（11）日衝上萬點，最大貢獻來自於權值王台積電，台積電（2330）開盤跳空大漲7元，最高來到228元，市值攻上5.91兆，逼近6兆元大關。

農曆春節期間，美股上漲介於2.14%至5.35%，美股四大指數吹多頭號角。包括美股道瓊工業指數上漲526點、漲幅達2.14%，那斯達克指數、標普500指數皆漲逾2.5%，與台灣科技股息息相關的費城半導體指數更大漲5.35%。

此外，美股FAANG帶動科技類股走高，臉書股價在新春期間大漲10%，蘋果也漲逾3%。其中，蘋果財報符合預期，加上新iPhone降價救買氣，iPhone銷量下滑速度減緩，在大陸店商銷量成長，供應鏈壓力也同步減低，將有利於台股指數與蘋概股近期表現。。

半導體類股也有好消息，超微公布財報符合預期，公司展望今年業績持續增長，毛利率調高超過41%，有助帶動半導體漲勢，台股將同步受惠。

然而半導體則漲跌互見，輝達、安森美、微芯、應材等大漲；記憶體類則有壓，美光下跌2%、恩智浦跌3.5%。台股半導體類股僅有台積電獨強，聯電4.41%、力成跌4.38%、南亞科跌1.33%、華邦電跌1.36%。

ET快訊
國道撞護欄下車查看　男遭多車輾斃身首異處！女伴嚇傻
沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」
噴槍奪命／爸不敢靠近女兒冰櫃　母泣訴：他乾哭沒眼淚
華航補償方案確定了！「散客最多補250美金」食宿交通實報實銷

關鍵字：台積電,半導體,台股,市值,春節,開紅盤

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

竹科供水拉緊報？經部：可穩定供水到3月底

雞飛狗跳後　台銀董：今年景氣如「豬」慢慢走

影／台積電帶頭攻萬點　市值衝上5.9兆　

華航罷工影響空運？經部：產業會自己找支援

機師罷工衝擊華航股價　開盤一度重挫逾6%跌破10元大關

今晚威力彩頭獎上看3.5億　明大樂透還有61組百萬大紅包

台酒代總經理年初一心肌梗塞猝逝　副總黃及時暫代

消費者胃口變了！「口紅指數」漸失指標性

葉美麗開春再出招　控何昭陽擅取公司印鑑、違法架空公司

馬斯克與前妻愛巢將出售　開價近1.4億

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

竹科供水拉緊報？經部：可穩定供水到3月底

雞飛狗跳後　台銀董：今年景氣如「豬」慢慢走

影／台積電帶頭攻萬點　市值衝上5.9兆　

華航罷工影響空運？經部：產業會自己找支援

機師罷工衝擊華航股價　開盤一度重挫逾6%跌破10元大關

今晚威力彩頭獎上看3.5億　明大樂透還有61組百萬大紅包

台酒代總經理年初一心肌梗塞猝逝　副總黃及時暫代

消費者胃口變了！「口紅指數」漸失指標性

葉美麗開春再出招　控何昭陽擅取公司印鑑、違法架空公司

馬斯克與前妻愛巢將出售　開價近1.4億

顏永烈大兒子「肚子痛到在床上滾」大病後變一個人：靈魂調換？

玄鳳站餅乾盒舞台秀最速腳　53秒「魔性踢踏」繞場顧粉絲

工程師帶三稚子成街頭藝人　「14隻腳樂團」5歲團員萌翻

前獨行俠射手馬修斯加入溜馬　保證先發上場

開工前尋回失竊愛車超開心！　在警分局臉書留言感謝

2019年全球變局經濟受挑戰　蔡英文有信心克服：提3大努力

劉昌坪／甲等評鑑參考用？降低托嬰師生比防範虐童憾事

餐前吃水果會拉肚子？原因曝光！專家：選蘋果比香蕉好

便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

尼克還沒搶到KD　先用照片宣傳一波

財經熱門新聞

即／1.5億大樂透開獎！中獎號..

即／大樂透1.5億頭獎槓龜　下..

6招「錢包整理術」拯救漏財衰運

貿易戰成最後稻草　代工廠遷移潮..

華為靠內需就夠了　供應鏈豬年開..

新款iPhone功能改動　卻不..

搶搭年後轉職潮　科技廠徵才開跑

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中30..

金豬年開紅盤！一張表看完台股本..

行動支付豬年高回饋　搶大餅

今日開工搶發財！股海兩招教你賺..

機師罷工／—張表看懂8家保險快..

郵局不能領200元了！中獎發票..

發票中獎　兌換通路全都露

更多熱門

相關新聞

春節9天假期非洲豬瘟罰款達320萬

為防堵非洲豬瘟入侵，農委會在春節期間加強查緝各項檢疫，2月2日至10日在全國機場、港口查獲旅客違規從疫區攜帶肉類品，遭罰20萬元，有16件，其中11件是外籍旅客，未當場繳清罰款拒絕入境的有7件。另外，農委會表示，2月3日又從旅客棄置的大陸肉類品驗出2件非洲豬瘟病毒，目前累計達20例。

毒犯春節返鄉被抓：你們都不放假？

解放軍海警船艦11日巡航釣魚台

美中貿易談判　仍左右豬年金融市場

春節走春賞屋　鄉林賣22戶大賺4.5億

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門：她詐騙被通緝

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

純元皇后才是心機女！《甄嬛》5隱藏版劇情曝光

洋蔥PO照「整個人瘦一圈」！網驚：快認不出來

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面