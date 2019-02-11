影／台積電帶頭攻萬點　市值衝上5.9兆　

▲台積電董事長劉德音。（圖／台積提供）

記者周康玉／台北報導

台股今（11）日衝上萬點，最大貢獻來自於權值王台積電，台積電（2330）開盤跳空大漲7元，最高來到228元，市值攻上5.91兆，逼近6兆元大關。

農曆春節期間，美股上漲介於2.14%至5.35%，美股四大指數吹多頭號角。包括美股道瓊工業指數上漲526點、漲幅達2.14%，那斯達克指數、標普500指數皆漲逾2.5%，與台灣科技股息息相關的費城半導體指數更大漲5.35%。

此外，美股FAANG帶動科技類股走高，臉書股價在新春期間大漲10%，蘋果也漲逾3%。其中，蘋果財報符合預期，加上新iPhone降價救買氣，iPhone銷量下滑速度減緩，在大陸店商銷量成長，供應鏈壓力也同步減低，將有利於台股指數與蘋概股近期表現。。

半導體類股也有好消息，超微公布財報符合預期，公司展望今年業績持續增長，毛利率調高超過41%，有助帶動半導體漲勢，台股將同步受惠。

然而半導體則漲跌互見，輝達、安森美、微芯、應材等大漲；記憶體類則有壓，美光下跌2%、恩智浦跌3.5%。台股半導體類股僅有台積電獨強，聯電4.41%、力成跌4.38%、南亞科跌1.33%、華邦電跌1.36%。