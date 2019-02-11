今晚威力彩頭獎上看3.5億　明大樂透還有61組百萬大紅包

▲開工日別氣餒，今明兩天威力彩、大樂透都還有億元頭獎。（示意圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今天(11日)是開工第一天，過年期間沒碰上財神爺的民眾，這兩天還有機會！威力彩在春節前加碼但頭獎仍持續槓龜，今天晚上頭獎可上看3.5億元。大樂透則將於明天(12日)再開，頭獎上看1.1億元，且還有剩下61組百萬大紅包還未送出。

大樂透在春節期間連續開10天，整個假期間已有4名幸運兒一柱獨得億元頭獎，順利在過年時晉升億萬富翁。但昨天(10日)假期最後一天，大樂透頭獎卻無人中獎，獎金5933萬元將累積到下期，台彩預估明天(12日)開獎頭獎上看1.1億元。

而台彩在過年針對大樂透加碼360組100萬大紅包，累計到昨天晚上總共開出299組100萬元，累計已有363人中獎，獨得百萬獎金的幸運兒更高達245人。目前春節大紅包還有最後61組100萬元待送出，預計明天(12日)大樂透開獎時仍會加開春節大紅包獎項，一直開到送出最後61組百萬紅包，或是到15日活動結束為止。

除了大樂透還有百萬大紅包值得期待，威力彩率先在過年前1月28日實施頭獎加碼1億元後，至今頭獎仍未開出，已經連續6期槓龜，台彩預估今天(11日)晚上頭獎上看3.5億元。想當億萬富翁，過年後也還有機會！

盤點在春節期間開出大樂頭億元頭獎的，共有4家超旺的彩券行。包括基隆暖暖區源遠路192號「碇內彩券行」，9日開出1億元頭獎，去年除夕也開出一個大樂透頭獎1.6億元，是史上第一家連2年春節都開頭獎的投注站。

另還有新北市蘆洲區「彌勒投注站」，地址位在民族路424之2號，8日開出大樂頭頭獎2.04億元；5日2.17億元頭獎在雲林斗六「聯發彩券行」開出。而今年過年大樂透開出的最高獎金3.87億元，則獎落台南，在台南市北區大豐里大興街233巷8號的「博贏彩券行」開出。