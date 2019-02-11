消費者胃口變了！「口紅指數」漸失指標性

▲口紅指數是前雅詩蘭黛集團董事長勞德，在2000年初期網路泡沫破裂導致美國經濟陷入困境後創造的一個經濟指數。（圖／Pixabay圖庫）

財經中心／綜合報導

曾被視為消費者需求指標的「口紅指數」（lipstick index），在美容產品市場逐漸轉變的情況下，似乎已逐漸失去其作為經濟指標的位置。

口紅指數是前雅詩蘭黛集團董事長勞德（Leonard Lauder）在2000年初期網路泡沫破裂導致美國經濟陷入困境後創造的一個經濟指數。勞德注意到，當經濟環境不佳時，會購買口紅取代其他昂貴奢侈品。

從那時起，口紅的銷售便與消費者信心搭上線，因為該產品的銷售增長，代表著消費者者面臨經濟放緩時，變得更加在意成本。

事實上，法國化妝品巨頭萊雅集團執行長安鞏（Jean-Paul Agon）近期就曾引用「口紅指數」說明中國大陸的需求暢旺。「這是著名的『口紅效應』，當人們減少在汽車或公寓等昂貴物品上的花費時，他們就有更多的錢可用於美麗的產品上，這對我們來說當然是件好事。」

據市調公司TechSci Research的說法，口紅產業的市值到2023年預計能達170億美元。然而，在經濟可能放緩的情況下，口紅指數的可靠性逐漸遭質疑，因為市場情勢出現變化。

據倫敦研究公司歐睿信息諮詢公司（Euromonitor）的數據，從現在到2022年，全球唇部美妝產品（包括口紅、唇彩等）銷量將大增18%，據市調公司Mintel的說法，2007年至2009年經濟大衰退期間，唇部美妝品銷量下滑近3%。專家指出，上述兩項數據削弱了勞德的論點。

與此同時，其他美妝產品日益普及也逐漸弱化了口紅作為美妝產品領頭羊的地位。市調公司Mintel的分析師指出，經濟大衰退期間，美國美妝品市場實際上是有成長，且到2020年前將再成長3%。

Mintel分析師蓋瑟（Alison Gaither）表示，上一次經濟衰退「實際上有助於刺激美甲護甲領域的增長，因為女性減少消費並轉而選擇居家護甲。事實上，在此期間，美甲產品銷售增長了12%。」

據歐睿信息諮詢公司的數據，指甲及唇部美妝產品只占美妝產品市場的一小部分，其他的美妝產品，預計今年的銷售額將超過1100萬美元，全球價值達7600萬美元，凸顯將口紅銷售獨立出來作為消費風向球，正喪失其有效性。